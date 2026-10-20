Диана Шнайдер с победы стартовала на турнире в Нинбо

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Нинбо, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (66-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 28 минут. За время матча Шнайдер не выполнила подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 18. Юлия Путинцева также не сделала в игре эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.

За выход в третий круг турнира в Нинбо Диана Шнайдер поспорит с представительницей Филиппин Александрой Эалой.