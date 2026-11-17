В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта РФ, воспитанника самарской школы фехтования Михаила Дегтярева. Мероприятие прошло в рамках реализации госпрограммы "Спорт России".
В соревнованиях участвовали ведущие шпажисты России в возрасте до 24 лет - 263 человека из 19 регионов России. Турнир проходил в течение двух дней на базе спорткомплекса "Локомотив" в Самаре. Сначала спортсмены соревновались в группах, а затем прошел тур прямого выбывания.
На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент областной федерации фехтования и тренер Михаила Дегтярева Михаил Иевлев, заслуженный тренер России Виктор Вдовин, призер Олимпийских игр Павел Сухов и другие почетные гости.
По видеосвязи к спортсменам обратился министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что поддержка молодых спортсменов и создание условий для развития спортивного резерва - важнейшие задачи отечественного спорта. Именно на таких соревнованиях молодые атлеты получают возможность проверить себя в борьбе с сильными соперниками и сделать следующий шаг к вершинам большого спорта.
"У нас замечательный тренерский состав, наши спортсмены систематически входят в состав сборной команды Российской Федерации по фехтованию. Именно поэтому нам доверяется проведение всероссийских соревнований. А учитывая, что в нашем регионе воспитывался в этом виде спорта министр спорта России Михаил Владимирович Дегтярев и этот турнир носит его имя, это, безусловно, одно из самых значимых событий в спортивной жизни Самарской области", - поделилась мнением министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
По итогам всех поединков победу одержали Никита Любченко из Самарской области и Галина Крымова из Москвы. Никита Любченко - воспитанник самарской СШОР №17 и тренеров Юлии Балабашиной и Михаила Иевлева.
Серебряными призерами турнира стали Аркадий Кардава (Московская область) и Вероника Загвоздина (Ленинградская область). Бронзовые призеры - Аркадий Мариненко (Новосибирская область), Илья Лобыкин (Московская область), Софья Барсукова (Москва) и Ирина Селина (Московская область).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!