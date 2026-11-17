В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта РФ, воспитанника самарской школы фехтования Михаила Дегтярева. Мероприятие прошло в рамках реализации госпрограммы "Спорт России".

В соревнованиях участвовали ведущие шпажисты России в возрасте до 24 лет - 263 человека из 19 регионов России. Турнир проходил в течение двух дней на базе спорткомплекса "Локомотив" в Самаре. Сначала спортсмены соревновались в группах, а затем прошел тур прямого выбывания.

На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент областной федерации фехтования и тренер Михаила Дегтярева Михаил Иевлев, заслуженный тренер России Виктор Вдовин, призер Олимпийских игр Павел Сухов и другие почетные гости.

По видеосвязи к спортсменам обратился министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что поддержка молодых спортсменов и создание условий для развития спортивного резерва - важнейшие задачи отечественного спорта. Именно на таких соревнованиях молодые атлеты получают возможность проверить себя в борьбе с сильными соперниками и сделать следующий шаг к вершинам большого спорта.

"У нас замечательный тренерский состав, наши спортсмены систематически входят в состав сборной команды Российской Федерации по фехтованию. Именно поэтому нам доверяется проведение всероссийских соревнований. А учитывая, что в нашем регионе воспитывался в этом виде спорта министр спорта России Михаил Владимирович Дегтярев и этот турнир носит его имя, это, безусловно, одно из самых значимых событий в спортивной жизни Самарской области", - поделилась мнением министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

По итогам всех поединков победу одержали Никита Любченко из Самарской области и Галина Крымова из Москвы. Никита Любченко - воспитанник самарской СШОР №17 и тренеров Юлии Балабашиной и Михаила Иевлева.

Серебряными призерами турнира стали Аркадий Кардава (Московская область) и Вероника Загвоздина (Ленинградская область). Бронзовые призеры - Аркадий Мариненко (Новосибирская область), Илья Лобыкин (Московская область), Софья Барсукова (Москва) и Ирина Селина (Московская область).