Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") сохранил добрую корпоративную традицию: в заводском физкультурно-оздоровительном комплексе "Надежда" прошло посвящение в нефтяники. Главными героями церемонии стали 20 молодых работников, пополнивших команду предприятия за последний год.

В ходе торжественной части молодые нефтяники произнесли клятву на верность профессии. Они пообещали отдавать свои силы и знания на развитие родного предприятия, беречь традиции предыдущих поколений, строго соблюдать технику безопасности и принимать активное участие в общественной жизни.

"Для нас важно, чтобы молодой человек с первого дня чувствовал себя частью большой команды, - отметила заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Сызранского НПЗ Фарида Хасанова. - Мы сразу вовлекаем начинающих коллег в управленческие и технологические процессы, в спортивную и культурную жизнь завода, волонтерские проекты. За каждым новичком закрепляется наставник, который помогает реализовать индивидуальный план развития. Наша задача - за три года превратить вчерашнего выпускника в конкурентоспособного специалиста-производственника, перед которым открыты все профессиональные горизонты".

Программа мероприятия не ограничилась официальной частью. Для знакомства и сплочения коллектива была организована игра, в которой вместе с молодыми заводчанами приняли участие ученики десятого "Роснефть"-класса, студенты профильных колледжей и Сызранского филиала СамГТУ. Такой формат полностью соответствует логике корпоративной программы непрерывной подготовки кадров "Школа - колледж/вуз - предприятие". Многие из присутствующих, выбрав профессию еще в старших классах, приходят на завод уже дипломированными специалистами.

Компания "Роснефть" заинтересована в привлечении в свои дочерние общества молодежи - энергичной, хорошо образованной, готовой к совершенствованию профессиональных навыков.

В течение первых трех лет работы все молодые специалисты становятся участниками специальной программы развития. Обязательным условием карьерного роста служит способность к инновационным решениям, которая демонстрируется на научно-технических конференциях (НТК). Только в 2026 году в региональной НТК 95 участников представили проекты по всем основным бизнес-направлениям нефтепереработки. Кроме того, молодые специалисты ежегодно участвуют в конкурсе профессионального мастерства, который служит отличной площадкой для обмена опытом.

После официальной церемонии состоялся фиджитал-турнир, где молодежь смогла пообщаться в неформальной обстановке. Мероприятие помогло новичкам лучше узнать друг друга, предприятие и корпоративные ценности "Роснефти", с которыми они связали свою карьеру.

"Работаю на заводе два месяца, и мне все нравится! - поделился впечатлениями молодой специалист Данила Кудаков, - Я учился по договору целевого обучения. Решение пополнить ряды нефтепереработчиков было осознанным, а уже в университете я по-настоящему увлекся техническими дисциплинами. В коллективе встретили хорошо, поддерживают, подсказывают. Конечно, в будущем мечтаю о карьерном росте, но это задача-максимум, а сейчас главное - как можно лучше освоить профессию и проявить себя".