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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На торги выставлен Зеленогорский нефтяной участок

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роснедра выставили на торги Зеленогорский участок недр, расположенный на территории Елховского и Сергиевского районов.

Площадь участка недр составляет 135,9 кв км. Прогнозные ресурсы углеводородного сырья по категории D0 оценены в — 4,901/1,934 млн т (геологические/извлекаемые), по категории Dл — 4,876/1,881 млн т, по категории D1 (D3dm) — 315,904/9,477 млн т.

Начальная цена установлена в 35,1 млн рублей. Аукцион пройдет 29 октября.

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