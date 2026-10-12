На торги выставлен Зеленогорский нефтяной участок

Роснедра выставили на торги Зеленогорский участок недр, расположенный на территории Елховского и Сергиевского районов.

Площадь участка недр составляет 135,9 кв км. Прогнозные ресурсы углеводородного сырья по категории D0 оценены в — 4,901/1,934 млн т (геологические/извлекаемые), по категории Dл — 4,876/1,881 млн т, по категории D1 (D3dm) — 315,904/9,477 млн т.

Начальная цена установлена в 35,1 млн рублей. Аукцион пройдет 29 октября.