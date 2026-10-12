На торги выставлен Зеленогорский нефтяной участок

Роснедра выставили на торги Зеленогорский участок недр, расположенный на территории Елховского и Сергиевского районов.
Площадь участка недр составляет 135,9 кв км. Прогнозные ресурсы углеводородного сырья по категории D0 оценены в — 4,901/1,934 млн т (геологические/извлекаемые), по категории Dл — 4,876/1,881 млн т, по категории D1 (D3dm) — 315,904/9,477 млн т.
Начальная цена установлена в 35,1 млн рублей. Аукцион пройдет 29 октября.
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очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее