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АО "Транснефть — Приволга" выпустило молодь рыбы в водохранилище в Самарской области

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" осуществило выпуск около 17 тыс. штук мальков стерляди и сазана в Саратовское водохранилище на территории Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Экологическое мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов.

По заказу АО "Транснефть — Приволга" 7,8 тыс. мальков стерляди и более 9 тыс. мальков сазана были выращены рыбоводной компанией в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы. Средняя штучная навеска стерляди составила 1,5 г, сазана — 20 г. Место выпуска определили представители Волго-Камского территориального управления Росрыболовства с учетом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость рыбы.

Молодь доставили из рыбоводного хозяйства специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятии по зарыблению.

Всего до конца года предприятие планирует выпустить более 98 тыс. штук молоди стерляди и сазана в Саратовское и Волгоградское водохранилища, реки Дон, Волгу, Иловлю, Самару.

Соблюдение природоохранных норм и забота об окружающей среде является одним из приоритетов деятельности АО "Транснефть — Приволга". Проведение мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов является частью комплексной экологической работы предприятия.

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