Руководители Самарского филиала "Т Плюс" проконтролировали ход ремонтных работ

Директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов осмотрел ключевые участки реконструкции теплосетей: на улице Солнечной, Печёрской и Больничной. Руководитель проверил ход работ и обсудил с подрядными организациями реализацию плана ремонтной кампании.
На улице Солнечной завершается монтаж почти 900 м тепломагистрали. К ней подключены 90 объектов, в том числе 74 жилых дома и шесть социальных учреждений. В работе используются современные предизолированные трубы со сроком службы не менее 25 лет, что увеличит надежность одной из главных теплотрасс города.
А в границах улиц Гастелло, Михаила Сорокина, Советской Армии и Печерской энергетики полностью меняют 2 344 м трубопроводов. Новая трасса повысит надежность теплоснабжения 29 домов, одного детского сада и одной школы.
На улице Больничной продолжаются работы по замене 350 м квартальной сети. От этого участка коммуникаций зависит теплоснабжение 11 домов, пяти социальных объектов и 19 организаций.
"В этом году в Самаре "Т Плюс" модернизирует 11 объектов тепловых сетей. Наша задача — завершить весь комплекс работ, влияющий на начало отопительного сезона, к 1 октября. Мы строго соблюдаем график работ. Все будет выполнено в срок", — подчеркнул директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Только в областной столице в ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27 компания обновит почти 50 км коммуникаций. Все работы направлены на увеличение срока службы и бесперебойной работы тепловой системы города. После окончания ремонтов до конца октября будет восстановлено благоустройство территорий.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.