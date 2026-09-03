Руководители Самарского филиала "Т Плюс" проконтролировали ход ремонтных работ

Директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов осмотрел ключевые участки реконструкции теплосетей: на улице Солнечной, Печёрской и Больничной. Руководитель проверил ход работ и обсудил с подрядными организациями реализацию плана ремонтной кампании.

На улице Солнечной завершается монтаж почти 900 м тепломагистрали. К ней подключены 90 объектов, в том числе 74 жилых дома и шесть социальных учреждений. В работе используются современные предизолированные трубы со сроком службы не менее 25 лет, что увеличит надежность одной из главных теплотрасс города.

А в границах улиц Гастелло, Михаила Сорокина, Советской Армии и Печерской энергетики полностью меняют 2 344 м трубопроводов. Новая трасса повысит надежность теплоснабжения 29 домов, одного детского сада и одной школы.

На улице Больничной продолжаются работы по замене 350 м квартальной сети. От этого участка коммуникаций зависит теплоснабжение 11 домов, пяти социальных объектов и 19 организаций.

"В этом году в Самаре "Т Плюс" модернизирует 11 объектов тепловых сетей. Наша задача — завершить весь комплекс работ, влияющий на начало отопительного сезона, к 1 октября. Мы строго соблюдаем график работ. Все будет выполнено в срок", — подчеркнул директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Только в областной столице в ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27 компания обновит почти 50 км коммуникаций. Все работы направлены на увеличение срока службы и бесперебойной работы тепловой системы города. После окончания ремонтов до конца октября будет восстановлено благоустройство территорий.