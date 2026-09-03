Журнал Авито Авто запускает "киногараж", рассказывая об автомобилях из фильмов

Журнал Авито Авто и "Кион" запускают совместный проект "Как в кино" — тематический раздел об автомобилях, которые стали частью экранных историй. В нем появятся подборки машин из кино, интервью с создателями сериала "Приговор" и рекомендации фильмов и автомобилей. Раздел "Как в кино" будет доступен в журнале Авито Авто до 30 ноября 2026 года.
Автомобиль в кино может быть не просто декорацией, а важной частью истории — задавать характер сцены, отражать личность персонажа или становиться символом перемен в его жизни. Именно таким автомобилям посвящен новый раздел, который был запущен к выходу сериала "Приговор". Его главный герой Савва (Антон Васильев и Кирилл Русин сыграли одного персонажа в разных временных отрезках) мечтает стать гонщиком и занимается ремонтом автомобилей, поэтому машина становится важной частью его личной истории.
В разделе появятся тематические статьи, подборки машин из фильмов и сериалов, рекомендации фильмов и автомобилей, а также интервью с создателями сериала "Приговор": Кириллом Русиным, исполнившим роль юного Саввы в сериале "Приговор", и режиссером проекта Денисом Карышевым.
"Как в кино" будет интересен не только любителям фильмов и автомобилей, но и тем, кто сам хотел бы найти машину, похожую на ту, что запомнилась на экране. Поэтому к материалам добавят подборки похожих автомобилей из объявлений на Авито Авто. Так, изучая историю автомобиля из фильма или сериала, читатели смогут сразу посмотреть актуальные предложения похожих моделей и найти свою "машину как в кино".
Совместное исследование Авито Авто и "Кион" показало, что автомобили действительно занимают особое место в восприятии кино. 75% россиян любят смотреть фильмы и сериалы, где автомобиль оказывается в центре внимания.
При этом машина может привлекать внимание зрителя не меньше, чем динамика самого сюжета. 30% опрошенных больше всего эмоций испытывают при появлении в кадре спортивных автомобилей. Еще 15% предпочитают ретромашины, 12% — редкие суперкары, а 9% — автомобили, созданные специально для фильмов.
Зрителей интересуют и автомобильные сцены: 19% особенно любят погони, 18% — дрифт и эффектные трюки, а 16% — красивые проезды и путешествия, где автомобиль и дорога становятся частью повествования. Еще 15% предпочитают фильмы с многочисленными гоночными сценами.
При этом автомобиль не заменяет саму историю. 62% россиян называют сюжет главным критерием при выборе фильма. Для 31% особенно привлекательны картины, основанные на реальных событиях, а 30% обращают внимание на зрелищность, включая красивые автомобили и известных актеров.
Интерес зрителей распространяется не только на культовые ретромодели. 32% считают самыми эстетичными киногероями современные автомобили, еще 20% — машины начала 2000-х годов. Модели 1950–1960-х и 1980–1990-х годов набрали по 18%.
По данным "Кион", в число регионов с наибольшим количеством просмотров фильмов и сериалов с автомобилями вошли Москва, Московская, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский край и Республика Татарстан.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.