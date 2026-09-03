Журнал Авито Авто запускает "киногараж", рассказывая об автомобилях из фильмов

Журнал Авито Авто и "Кион" запускают совместный проект "Как в кино" — тематический раздел об автомобилях, которые стали частью экранных историй. В нем появятся подборки машин из кино, интервью с создателями сериала "Приговор" и рекомендации фильмов и автомобилей. Раздел "Как в кино" будет доступен в журнале Авито Авто до 30 ноября 2026 года.

Автомобиль в кино может быть не просто декорацией, а важной частью истории — задавать характер сцены, отражать личность персонажа или становиться символом перемен в его жизни. Именно таким автомобилям посвящен новый раздел, который был запущен к выходу сериала "Приговор". Его главный герой Савва (Антон Васильев и Кирилл Русин сыграли одного персонажа в разных временных отрезках) мечтает стать гонщиком и занимается ремонтом автомобилей, поэтому машина становится важной частью его личной истории.

В разделе появятся тематические статьи, подборки машин из фильмов и сериалов, рекомендации фильмов и автомобилей, а также интервью с создателями сериала "Приговор": Кириллом Русиным, исполнившим роль юного Саввы в сериале "Приговор", и режиссером проекта Денисом Карышевым.

"Как в кино" будет интересен не только любителям фильмов и автомобилей, но и тем, кто сам хотел бы найти машину, похожую на ту, что запомнилась на экране. Поэтому к материалам добавят подборки похожих автомобилей из объявлений на Авито Авто. Так, изучая историю автомобиля из фильма или сериала, читатели смогут сразу посмотреть актуальные предложения похожих моделей и найти свою "машину как в кино".

Совместное исследование Авито Авто и "Кион" показало, что автомобили действительно занимают особое место в восприятии кино. 75% россиян любят смотреть фильмы и сериалы, где автомобиль оказывается в центре внимания.

При этом машина может привлекать внимание зрителя не меньше, чем динамика самого сюжета. 30% опрошенных больше всего эмоций испытывают при появлении в кадре спортивных автомобилей. Еще 15% предпочитают ретромашины, 12% — редкие суперкары, а 9% — автомобили, созданные специально для фильмов.

Зрителей интересуют и автомобильные сцены: 19% особенно любят погони, 18% — дрифт и эффектные трюки, а 16% — красивые проезды и путешествия, где автомобиль и дорога становятся частью повествования. Еще 15% предпочитают фильмы с многочисленными гоночными сценами.

При этом автомобиль не заменяет саму историю. 62% россиян называют сюжет главным критерием при выборе фильма. Для 31% особенно привлекательны картины, основанные на реальных событиях, а 30% обращают внимание на зрелищность, включая красивые автомобили и известных актеров.

Интерес зрителей распространяется не только на культовые ретромодели. 32% считают самыми эстетичными киногероями современные автомобили, еще 20% — машины начала 2000-х годов. Модели 1950–1960-х и 1980–1990-х годов набрали по 18%.

По данным "Кион", в число регионов с наибольшим количеством просмотров фильмов и сериалов с автомобилями вошли Москва, Московская, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский край и Республика Татарстан.