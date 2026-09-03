Налоговики взыскивают с "СПЗ-4" 60 млн рублей

ООО "СПЗ-4" вслед за уголовными делами в отношении владельцев столкнулось с прессингом налоговиков. В Арбитражном суде Самарской области рассматриваются два спора общества с ФНС на общую сумму в 60 млн рублей.
Напомним, в мае этого года стало известно об аресте гендиректора ООО "СПЗ-4" Дениса Котова, коммерческого директора общества Юрия Журбы и директора по развитию Виталия Злобина. Все трое в равных долях владеют ООО "ПодшипникЭксперт", которое является 100% собственником ООО "СПЗ-4".
Сообщалось, что в отношении них СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, и т.д.).
Оперативниками УФСБ было установлено, что "СПЗ-4" по факту не является производителем подшипников и, более того, вообще не имеет технологической возможности по их производству. Однако общество участвовало в тендерах предприятий ВПК. Предполагается, что предприятие через фирмы-посредники закупало готовые подшипники, произведенные в странах Юго-Восточной Азии, присваивало им ГОСТ 520-2011, наносило свою маркировку и торговый знак, упаковывало в фирменную упаковку и под видом продукции собственного производства осуществляло их продажу, а также поставку в рамках Гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ.
В частности, по данным СМИ, "СПЗ-4" в рамках гособоронзаказа вместо подшипников собственного производства поставил на "Пролетарский завод" не предусмотренные контрактом китайские. Их предполагалось установить на аэрофинишер тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Сумма ущерба от противоправных действий Котова, Злобина и Журбы может составлять около 1 млрд рублей.
На фоне ареста бенефициаров предприятие столкнулось с претензиями ФНС. Так, в июне 2026 г. "СПЗ-4" подал иск, в котором оспаривает решение МИ ФНС №1 по Самарской области от 30.12.2025 о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Из материалов арбитража следует, что речь идет о взыскании 45,2 млн рублей. В июле поступило инкассовое поручение (позволяет списывать средства со счета без согласия компании) в пользу Казначейства РФ.
"СПЗ-4" просил суд ввести обеспечительные меры, чтобы остановить списание средств. Общество аргументировало это необходимостью выплачивать заработную плату 71 сотруднику, а также наличием 31 действующего контракта на общую сумму 114 млн рублей.
"Заказчиком по государственным контрактам выступает АО "Автомобильный завод Урал", продукция которого (в том числе и ООО "СПЗ-4") используется для нужд специальной военной операции, т.е. общество является исполнителем государственного оборонного заказа", - указала компания.
Однако суд в обеспечительных мерах отказал.
А 28 августа в арбитраж обратилась уже Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Самарской области. Суть претензий пока не раскрывается, отображается лишь сумма исковых требований - 14,5 млн рублей.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.