Налоговики взыскивают с "СПЗ-4" 60 млн рублей

ООО "СПЗ-4" вслед за уголовными делами в отношении владельцев столкнулось с прессингом налоговиков. В Арбитражном суде Самарской области рассматриваются два спора общества с ФНС на общую сумму в 60 млн рублей.

Напомним, в мае этого года стало известно об аресте гендиректора ООО "СПЗ-4" Дениса Котова, коммерческого директора общества Юрия Журбы и директора по развитию Виталия Злобина. Все трое в равных долях владеют ООО "ПодшипникЭксперт", которое является 100% собственником ООО "СПЗ-4".

Сообщалось, что в отношении них СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, и т.д.).

Оперативниками УФСБ было установлено, что "СПЗ-4" по факту не является производителем подшипников и, более того, вообще не имеет технологической возможности по их производству. Однако общество участвовало в тендерах предприятий ВПК. Предполагается, что предприятие через фирмы-посредники закупало готовые подшипники, произведенные в странах Юго-Восточной Азии, присваивало им ГОСТ 520-2011, наносило свою маркировку и торговый знак, упаковывало в фирменную упаковку и под видом продукции собственного производства осуществляло их продажу, а также поставку в рамках Гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ.

В частности, по данным СМИ, "СПЗ-4" в рамках гособоронзаказа вместо подшипников собственного производства поставил на "Пролетарский завод" не предусмотренные контрактом китайские. Их предполагалось установить на аэрофинишер тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Сумма ущерба от противоправных действий Котова, Злобина и Журбы может составлять около 1 млрд рублей.

На фоне ареста бенефициаров предприятие столкнулось с претензиями ФНС. Так, в июне 2026 г. "СПЗ-4" подал иск, в котором оспаривает решение МИ ФНС №1 по Самарской области от 30.12.2025 о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Из материалов арбитража следует, что речь идет о взыскании 45,2 млн рублей. В июле поступило инкассовое поручение (позволяет списывать средства со счета без согласия компании) в пользу Казначейства РФ.

"СПЗ-4" просил суд ввести обеспечительные меры, чтобы остановить списание средств. Общество аргументировало это необходимостью выплачивать заработную плату 71 сотруднику, а также наличием 31 действующего контракта на общую сумму 114 млн рублей.

"Заказчиком по государственным контрактам выступает АО "Автомобильный завод Урал", продукция которого (в том числе и ООО "СПЗ-4") используется для нужд специальной военной операции, т.е. общество является исполнителем государственного оборонного заказа", - указала компания.

Однако суд в обеспечительных мерах отказал.

А 28 августа в арбитраж обратилась уже Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Самарской области. Суть претензий пока не раскрывается, отображается лишь сумма исковых требований - 14,5 млн рублей.