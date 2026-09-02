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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Просили помощи у Путина: суд вернул мэрии Самары участок на Солнечной

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд пересмотрел дело о возвращении в собственность Самары участка на пересечении улицы Солнечной и 7-й просеки, против застройки которого протестовали жители. На этот раз он встал на сторону властей.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Участок находится рядом с ЖК "Боярский Двор". Его площадь составляет 11,7 тыс. кв. метров. Посмотрите карту. 

В 2021 году местные жители провели целую серию акций протеста против возведения высоток на этой площадке, вывешивая на своих домах плакаты с призывами к президенту РФ Владимиру Путину о помощи. Основным аргументом активистов стало то, что застройка в микрорайоне и без того очень плотная, а социальной инфраструктуры не хватает.

Результатом этих волнений стали переговоры, которые муниципальные власти провели с владельцем участка — ООО "Скиф", и горожанами. В итоге чиновники инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов. Представители "Скиф" пытались оспорить это в суде, но проиграли. Также компания добивалась выдачи разрешения на строительство 16-этажного подземного паркинга на участке. Однако минстрой ей отказал. 

В 2024 году региональная прокуратура подала иск в арбитраж против "Скифа" и мэрии Самары. Ведомство потребовало признать договор купли-продажи участка недействительным и вернуть его городу, а также снести все постройки компании. 

Разбирательство в арбитраже было недолгим. Однако во время этого процесса стали известны подробности того, как "Скиф" получил площадку в собственность.

Оказалось, что участок был образован из двух. Один (площадью 11,3 тыс. кв. метров) находился в собственности города, а "Скиф" арендовал его в 2016 г. для строительства клуба многоцелевого назначения. Три здания площадью 177,2  кв. м, 8,5 кв. м и 4,4 кв. м были введены в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Впоследствии компания попросила мэрию предоставить участок в собственность за выкуп без проведения торгов. Власти отказали, но "Скиф" оспорил это в суде и выиграл. Во время процесса представители организации сообщали, что планируют использовать участок для эксплуатации расположенных на нем зданий, детской и спортивных площадок, беговой дорожки, озеленения территории на площади 5,3 тыс. кв. м и т. д.

Второй участок — площадью 408 кв. метров — принадлежал Марии Кистановой. Город предоставил ей данную территорию бесплатно как ветерану Великой Отечественной войны для ведения садоводства. Основанием тому послужило заявление пенсионерки от 1 ноября 2017 года. Распоряжение мэрии было издано 18 декабря 2017 года. А уже в 2018 г. женщина продала территорию "Скиф". Однако обстоятельства этой сделки, судя по заявлениям надзорного ведомства, были весьма странными.

Прокуратура выступила с уточнением исковых требований, попросив признать оба договора купли-продажи недействительными:

  • между мэрией и "Скифом" — на основании того, что общество не имело права на покупку земельного участка без проведения торгов, так как застроила лишь 1,68% от его общей площади;
  • между "Скифом" и Кистановой — на основании того, что на период заключения спорного договора ветеран уже умерла.

Арбитраж принял это уточнение, учитывая представленные доказательства. Согласно данным прокуратуры, в мае 2017 г. для оформления права собственности на участок Мария Кистанова сделала нотариальную доверенность на имя К. О. Сальникова и А. В. Василенко (директор ООО "Скиф"). Договор купли-продажи площадки стоимостью 600 тыс. руб. между компанией и пенсионеркой был заключен 10 января 2018 года. Но к тому моменту Мария Кистанова умерла. По данным органов ЗАГС, дата смерти — 3 ноября 2017 года. То есть ветеран скончалась до момента предоставления ей участка и его последующей продажи.

Учредителями ООО "Скиф" до июня 2026 года в равных долях выступали Андрей Крюков, Алексей Василенко, Сергей Наметкин и Вячеслав Карасев. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Сейчас единственным владельцем является Сергей Наметкин.

Оспорить это у "Скифа" не получилось. К процессу в качестве соответчика привлекли сына пенсионерки Дмитрия Кистанова, так как он является ее наследником. Из-за того, что он не бизнесмен и коммерческой деятельностью не занимается, арбитраж решил, что дело должен рассматривать суд общей юрисдикции.

В феврале 2025 г. прокуратура подала иск в Промышленный районный суд. В апреле он вынес решение, частично удовлетворив требования надзорного ведомства. Суд признал сделки недействительными, а постройки "Скифа" — самовольными. Компания должна была их снести, а землю передать городу. Кроме того, по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". 

Однако "Скиф" подал в Самарский областной суд жалобу, итог рассмотрения которой удивил, учитывая обстоятельства. В ноябре 2025 г. апелляционная инстанция отменила решение первой и постановила отказать в удовлетворении иска прокуратуры. Причин оказалось несколько, в том числе чисто формальных. Почитайте подробности

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий обжаловал это решение в Шестом кассационном суду, который постановил направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Этот процесс стал выигрышным для властей.

Самарский областной суд признал, что земля на Солнечной выбыла из муниципальной собственности незаконно, а действия "Скифа" являются недобросовестными. Компанию обязали вернуть участок городу, а все свои постройки — снести. При этом, судя по всему, уплаченных за землю денег, ей не вернут. Сумма составляет 11,2 млн рублей (60% от кадастровой стоимости участка).

"Сторона сделки, являющейся ничтожной вследствие противоречия императивной норме закона и публичному интересу, не может считаться добросовестной, в связи с чем суд пришел к обоснованному выводу о том, что возврат денежных средств, оплаченных ООО "Скиф" за спорные земельные участки, противоречит публичными интересам общества и государства", — указано в решении, которое уже вступило в силу.

Впрочем, разбирательство может пойти по новому кругу. У компании еще есть возможность подать жалобу в кассацию.

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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