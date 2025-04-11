"Скиф" и мертвый ветеран: в продаже земли под застройку на ул. Солнечной усмотрели аферу

Разбирательство по поводу планов застройки участка на пересечении ул. Солнечной и 7-й просеки в Самаре обернулось возбуждением уголовного дела. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Речь идет о площадке рядом с ЖК "Боярский Двор". В 2021 г. местные жители устроили серию акций протестов против планов по возведению многоэтажного дома, так как застройка в микрорайоне и без того очень плотная, а социальной инфраструктуры не хватает.

Это возымело действие. После переговоров с владельцем участка (ООО "Скиф") и горожанами муниципальные власти инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов. Представители ООО "Скиф" пытались оспорить это в суде, но проиграли.

Региональная прокуратура решила пойти дальше и летом 2024 г. подала иск против "Скифа" и мэрии Самары. Ведомство потребовало признать договор купли-продажи участка недействительным и вернуть его городу. Все, что построил "Скиф", по мнению представителей прокуратуры, необходимо пустить под снос.

Во время процесса, который проходил сначала в арбитраже, а затем в Промышленном районном суде, выяснилось, что участок, на котором планировалось строительство, был образован из двух. Один "Скиф" получил в 2020 г. по договору купли-продажи с муниципалитетом для организации спортивного клуба. Второй компания купила у ветерана Великой Отечественной войны. Однако к моменту заключения договора купли-продажи пенсионерка уже умерла. Почитайте подробности этой подозрительной сделки.

Планы по возведению многоэтажного дома также подтвердились. Оказалось, "Скиф" обращался в региональный минстрой за разрешением на строительство в 2023 году. В результате иск прокуратуры удовлетворили. По материалам надзорного ведомства возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).