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Девелопмент Строительство и недвижимость

Суд арестовал участок на ул. Солнечной, где планировали построить высотки

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области подала иск против ООО "Скиф" и мэрии Самары. Ведомство требует вернуть в собственность города земельный участок на пересечении улицы Солнечной и 7-й просеки площадью более 11 тыс. кв. метров. Суд уже наложил на него арест. 

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Речь идет о территории рядом с ЖК "Боярский Двор". Известно, что в 2016 г. "Скиф" получил землю в аренду для строительства клуба  многоцелевого назначения. Три здания площадью 177,2  кв. м, 8,5 кв. м и 4,4 кв. м были введены в  эксплуатацию в сентябре 2018 года.

 

Впоследствии "Скиф" попросил мэрию предоставить участок в собственность за выкуп без проведения торгов. Власти отказали. Тогда компания пошла в суд и в 2020 г. выиграла процесс. Во время процесса ее представители сообщали, что планируют использовать участок для  эксплуатации расположенных на нем зданий, детской и спортивных площадок, беговой дорожки, озеленения территории на площади 5,3 тыс. кв. м и т. д.

В 2021 году жители расположенных рядом с площадкой ЖК подняли тревогу — они заявили, что на участке хотят построить жилые высотки, и провели несколько акций протеста, чтобы привлечь внимание властей. В итоге городские власти инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов.

Представители "Скиф" пытались оспорить это в суде, но проиграли. Теперь у компании вовсе хотят забрать землю, а построенные клубы пустить под снос.

"Прокуратура потребовала признать недействительным договор купли-продажи участка и вернуть его в собственность города. Также ведомство попросило признать постройки самовольными и обязать "Скиф" их снести. В случае неисполнения решения суда с компании предложили взыскивать по 50 тыс. рублей за каждый день", — указано в материалах суда.

При этом прокуратура попросила принять обеспечительные меры — арестовать участок и запретить Росреестру совершать с ним регистрационные действия. Суд удовлетворил ходатайство. Сам процесс начнется в августе.

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