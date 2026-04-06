Поля рядом с Южным городом застроят жильем: подробности концепции

Стали известны детали планов по строительству микрорайона Кряж. Под него выделили территорию в районе пересечения Южного и Уральского шоссе, по соседству с Южным городом.

"Площадь участка составляет порядка 90 гектаров с возможным расширением до 160 гектаров. Концепцией предусмотрено строительство разноформатного жилья, включая индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома средней этажности до 9–10 этажей, а также размещение объектов образования, торговли и досуга", — сообщают в минстрое.

За подготовку участка под застройку и привлечение инвесторов отвечает Фонд развития жилищного строительства Самарской области. Он опубликовал некоторые подробности концепции (на 90 га).



Общая площадь кварталов составит 64,02 га. Население — 13 256 человек.

Планируется строительство 629 178 кв. метров жилья и 44 370 кв. метров нежилых блоков, 13 встроенных детских садов на 50 мест и одного отдельно стоящего детсада на 100 мест, а также школы на 1430 мест.

На территории микрорайона проложат 11,5 км дорог и обустроят рекреационные зоны (включая прилегающую территорию) площадью 24,7 га. Также запланировано обустройство 4 912 мест для хранения автомобилей за пределами жилых дворов.

Сейчас продолжается проработка проекта и поиск инвесторов. К реализации будут привлекать несколько застройщиков. Строительство еще одного микрорайона планируется в районе Южного моста. Также минстрой анонсировал комплексное развитие пустыря площадью 47 га в Тольятти.

"В каждом проекте изначально закладывается всё необходимое для жизни. Жильё, детские сады, школы, поликлиники, дороги, инженерные коммуникации, общественные пространства и рабочие места. Не по остаточному принципу, а как единая среда, где все элементы связаны между собой. Особое внимание уделяем транспортной доступности и инженерной подготовке. Дороги, сети, мощности — всё это планируется на старте, чтобы новые районы не создавали нагрузку, а органично встраивались в городскую структуру", — заверил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.