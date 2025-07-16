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Мэрия Самары отклонила планировку застройки квартала на Авроре — Дыбенко В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон Власти региона одобрили строительство туркомплекса "Стрельная вилладж" в Зольном Дом промышленности отозвали с торгов

Девелопмент Строительство и недвижимость

Мэрия Самары отклонила планировку застройки квартала на Авроре — Дыбенко

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Еще один судебный процесс намечается в рамках реализации программы комплексного развития территорий в Самаре. На этот раз инициаторами выступают не жители, а инвестор. ООО "Аврора" подало иск против департамента градостроительства.

Компания через аукцион получила под развитие квартал в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской и внутридворового проезда. Она должна расселить и снести старые двухэтажные дома, после чего получит возможность застроить участок новым жильем.

Но прежде необходимо согласовать проект планировки территории, дабы власти утвердили параметры строительства. С ним-то у застройщика и возникли проблемы.

Судя по материалам дела, депстрой отклонил проект "Авроры". Теперь компания просит признать это решение незаконным и обязать ведомство утвердить предоставленную документацию. Также застройщик оспаривает требование главы города об уплате неустойки в размере 634 тыс. рублей за нарушение обязанности по подготовки проекта планировки.

ООО «Аврора» зарегистрировано в 2023 году. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями являются Александр Праздников (70%) и Наталья Исаева (30%). На счету компании еще нет крупных строек. Однако у других фирм Александра Праздникова довольно солидный послужной список. В частности, он владеет ООО "РСУ-10", которое построило ЖК "Дом у самолета" на Московском шоссе, 272 и ЖК "Дом у Космопорта" на ул. Дыбенко в Самаре. Также бизнесмен является соучредителем ООО "Ремстрой", которое уже несколько лет ведет борьбу за застройку участка рядом с территорией бывшего ипподрома, напротив ЖК "Фаворит".

Ранее проблемы возникали  с другими проектами КРТ. В частности, жители подали иски в суд с требованием отменить решения властей о КРТ кварталов в границах ул. Белорусской и Флотской (застройщик — "Фарн-Строй") и ул. Победы, Краснодонской, Свободы, пр. Кирова (ООО "Технический заказчик "Паритет"). В первом случае причиной стали опасения по поводу вырубки леса, возникновения транспортного и коммунального коллапса, во втором — занижение выкупной стоимости квартир.

Кроме того, претензии к организации работы по КРТ возникли у нового руководства региона и города. В рамках градостроительной реформа полномочия передали на уровень области. Почитайте, как изменился подход к отбору площадок. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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