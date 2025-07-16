Еще один судебный процесс намечается в рамках реализации программы комплексного развития территорий в Самаре. На этот раз инициаторами выступают не жители, а инвестор. ООО "Аврора" подало иск против департамента градостроительства.

Компания через аукцион получила под развитие квартал в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской и внутридворового проезда. Она должна расселить и снести старые двухэтажные дома, после чего получит возможность застроить участок новым жильем.

Но прежде необходимо согласовать проект планировки территории, дабы власти утвердили параметры строительства. С ним-то у застройщика и возникли проблемы.

Судя по материалам дела, депстрой отклонил проект "Авроры". Теперь компания просит признать это решение незаконным и обязать ведомство утвердить предоставленную документацию. Также застройщик оспаривает требование главы города об уплате неустойки в размере 634 тыс. рублей за нарушение обязанности по подготовки проекта планировки.

Ранее проблемы возникали с другими проектами КРТ. В частности, жители подали иски в суд с требованием отменить решения властей о КРТ кварталов в границах ул. Белорусской и Флотской (застройщик — "Фарн-Строй") и ул. Победы, Краснодонской, Свободы, пр. Кирова (ООО "Технический заказчик "Паритет"). В первом случае причиной стали опасения по поводу вырубки леса, возникновения транспортного и коммунального коллапса, во втором — занижение выкупной стоимости квартир.

Кроме того, претензии к организации работы по КРТ возникли у нового руководства региона и города. В рамках градостроительной реформа полномочия передали на уровень области. Почитайте, как изменился подход к отбору площадок.