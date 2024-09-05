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Общество

В Самаре начался суд "жители Безымянки против чиновников"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары 5 сентября начал рассматривать иск жителей Безымянки к администрации Самары. Речь в заявлении идет о спорном расселении.

Как писали ранее в редакцию сами истцы, конфликт назрел между жителями многоквартирных домов, расположенных на улицах Победы, Краснодонской, Свободы, пр. Кирова в Промышленном районе Самары, и инвестором ООО "Технический заказчик "Паритет" (Тюмень).

"Инвестор должен расселить наши дома в соответствии с договором комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ) № 39 от 25.04.2024 года. Причина возмущения и недовольства людей — преднамеренное резкое занижение выкупной стоимости наших квартир со стороны инвестора на основании невключения в возмещение рыночной стоимости земельных участков, относящихся к нашим домам", — жаловались жители.

По их словам, администрация Самары не размежевала территорию и не поставила участки на кадастровый учет.

"Границы наших земельных участков отсутствуют, их размеры определить невозможно, соответственно, невозможно установить ни долю в праве каждого собственника, ни рыночную стоимость наших земельных участков. Таким образом мы лишаемся возможности получить возмещение за земельный участок, так как в правовом поле мы сейчас не являемся собственниками земли под МКД, что противоречит требованиям о возмещении при КРТ и является ущемлением наших прав", — пишут жители в своей жалобе.

Жильцы домов также требуют отменить соответствующее постановление главы Самары как нарушающее их права.

О том, как начался судебный процесс, рассказал в соцсетях зампредседателя Совета депутатов Октябрьского района Самара Дмитрий Асеев. Он пришел в этот день в суд поддержать жителей.

"В суде присутствовали не только собственники дома Краснодонская, 19, но и собственники других домов из разных районов Самары, но которые также смотрят за итогами этого первого судебного процесса. Кстати, благодарю суд, который несмотря на мой статус слушателя тем не менее предложил мне выступить. Приятно, что в материалах дела используются наши депутатские запросы-ответы", — рассказал, в частности, Дмитрий Асеев.

По словам районного депутата, администрация города все же заключила договор межевания территории, чтобы земельный участок в ноябре 2024 г. стал собственностью жителей. По мнению Дмитрия Асеева, земля все же станет собственностью жителей, а значит "жители получат возможность на справедливую выплату от застройщика". Следующее заседание суда должно пройти через неделю.

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