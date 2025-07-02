В общежитии СГИК начался капитальный ремонт

В общежитии Самарского института культуры стартовал капитальный ремонт.
Здание находится по адресу ул. Искровская, 1. В настоящее время работы проводятся на кровле, фасаде и внутри здания. В этом году будут заменены окна, система отопления. По национальному проекту также запланированы средства на оснащение общежития мебелью и бытовой техникой. Совокупно на реализацию данного проекта из федерального бюджета будет выделено порядка 190 млн рублей.
Капитальный ремонт продлится до конца 2026 года. На это период студенты, в том числе, и первокурсники, будут временно проживать в общежитиях других самарских вузов — партнеров СГИК.
Институт культуры в Самаре стал единственным творческим вузом в стране среди подведомственных Министерству культуры РФ, попавшим в национальный проект "Молодежь и дети" в 2025 г., сообщает пресс-служба вуза.
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?