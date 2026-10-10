В Самаре из-за ремонта трамвайных путей изменят схемы движения общественного транспорта

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С 22:00 9 октября до 20:00 14 октября на перекрестке улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной будут ремонтировать трамвайные пути, сообщает мэрия города. На время работ ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, и изменят схемы движения общественного транспорта.

Фото: пресс-служба мэрии Самары