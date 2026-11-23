Региональному министерству природных ресурсов и экологии удалось привлечь федеральное финансирование на ликвидацию Мазутного озера в Самаре. Об этом глава ведомства Артем Ефимов сообщил на заседании профильного комитета губдумы.

Средства поступят в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Размер субсидии, по словам Артема Ефимова, составит около 1 млрд рублей.

"Минприроды РФ подтвердил выделение средств на трехлетку. Деньги для софинансирования предусмотрели в текущем проекте регионального бюджета", — рассказал министр.

Мазутное озеро находится в Кировском районе Самары, в районе поселков Зубчаниновка и Падовка. Объект организовали в 1940-х годах на месте заброшенного карьера добычи глинистого сырья. Туда сливали жидкие промышленные отходы. Ориентировочная масса — 750 тысяч тонн.

На данный момент территория озер заблокирована. Общая стоимость их ликвидации оценивалась в 2,7 млрд рублей.