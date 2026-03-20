Власти Самары заблокировали территорию Мазутных озер

Мэр Самары Иван Носков подписал постановление о прекращении ведения экономической, хозяйственной и иной деятельности на трех земельных участках общей площадью почти 200 тысяч кв. метров. Там располагается Мазутное озеро.
Мазутное озеро находится в Кировском районе Самары, в районе поселков Зубчаниновка и Падовка. Объект организовали в 1940-х годах на месте заброшенного карьера добычи глинистого сырья. Туда сливали жидкие промышленные отходы. Ориентировочная масса накопленных отходов — 750 тысяч тонн, включая массу содержимого мазутного озера и антропогенных грунтов.
Сейчас городские власти проводят подготовку к ликвидации Мазутного озера. Стоимость работ оценили в 2,7 млрд рублей.
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.