ОТП Банк запускает акцию к Дню российского предпринимателя

В преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, ОТП Банк запускает акцию "Процент для роста" для малого бизнеса. По ее условиям новые клиенты банка получают возможность разместить средства на депозите по повышенной ставке 12% годовых.

Предложение доступно как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам, ведущим частную практику в установленном российским законодательством порядке, которые на дату начала акции не имеют в банке открытых расчетных счетов или размещенных депозитов.

Срок размещения на вкладе варьируется от 1 до 31 дня, минимальная сумма для размещения составляет 100 тыс. рублей.

Оформить заявку на депозит по акционной ставке можно в системе ДБО ОТП Банка, начиная со второго рабочего дня после открытия расчетного счета. Эта возможность сохраняется до 30 июня 2026 года.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

