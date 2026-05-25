ОТП Банк запускает акцию к Дню российского предпринимателя

В преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, ОТП Банк запускает акцию "Процент для роста" для малого бизнеса. По ее условиям новые клиенты банка получают возможность разместить средства на депозите по повышенной ставке 12% годовых.

Предложение доступно как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам, ведущим частную практику в установленном российским законодательством порядке, которые на дату начала акции не имеют в банке открытых расчетных счетов или размещенных депозитов.

Срок размещения на вкладе варьируется от 1 до 31 дня, минимальная сумма для размещения составляет 100 тыс. рублей.

Оформить заявку на депозит по акционной ставке можно в системе ДБО ОТП Банка, начиная со второго рабочего дня после открытия расчетного счета. Эта возможность сохраняется до 30 июня 2026 года.

