ОТП Банк приглашает на "Ночь музеев" в Москве и Омске

Звезды лучше видны ночью, поэтому в Ночь музеев ОТП Банк покажет их в Москве и Омске. Продолжая развивать культурный трек, ОТП Банк в очередной раз выступает не просто спонсором активностей, а становится соавтором событий, формируя пространство, где искусство, музыка и новые интеллектуальные тренды встречаются с аудиторией без посредников.
В Москве события пройдут на площадке Музея русского импрессионизма, стратегическим партнером которого ОТП Банк является уже четвертый год. С 15:00 по билетам в музей гости смогут посетить выставку "Под маской", различные мастер-классы, фотозоны и пройти квест. Перед музеем развернется лаймовый лаунж с фирменным фургоном ОТП Банка, где гости смогут получить мерч, а при оформлении ОТП Карты на месте — в числе первых попасть на экскурсию по открывающейся в июне выставке "Школа Званцевой. Лаборатория модернизма" и отдохнуть на летней веранде от ОТП Банка.
Главное музыкальное событие вечера начнется в 21:00 для всех участников "Ночи" выступит группа hehehe, которая уже активно вирусится в соцсетях.
В Омске центром программы стал Музей имени Врубеля, который ОТП Банк поддерживает несколько лет подряд. Для посетителей действует 10% скидка на билеты при оплате картой ОТП Банка в кассе музея. Если карты еще нет, ее можно оформить с доставкой заранее на сайте банка.
Кульминацией вечера станет выступление группы "5УТРА" на главной сцене Пешеходный Любинский. Начало концерта — в 20:30. Участники коллектива — семейная пара, которая родилась и выросла в Омске, как и сам ОТП Банк. Поэтому для банка это не просто концерт, а поддержка растущих локальных культурных трендов и современных региональных историй успеха, с которыми аудитория может себя ассоциировать. Вход на выступление свободный для всех гостей праздника.
