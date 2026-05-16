16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк приглашает на "Ночь музеев" в Москве и Омске Сбер поможет крупному девелоперу запустить ИИ-помощника менеджера по продажам Юбилейную 300-тысячную карту жителя Самарской области получил клиент ВТБ ПСБ — призер премии Е+ Awards за проект "Новое звание — предприниматель" ОТП Банк запустил АУСН для предпринимателей

Банки Финансы

ОТП Банк приглашает на "Ночь музеев" в Москве и Омске

МОСКВА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Звезды лучше видны ночью, поэтому в Ночь музеев ОТП Банк покажет их в Москве и Омске. Продолжая развивать культурный трек, ОТП Банк в очередной раз выступает не просто спонсором активностей, а становится соавтором событий, формируя пространство, где искусство, музыка и новые интеллектуальные тренды встречаются с аудиторией без посредников.

В Москве события пройдут на площадке Музея русского импрессионизма, стратегическим партнером которого ОТП Банк является уже четвертый год. С 15:00 по билетам в музей гости смогут посетить выставку "Под маской", различные мастер-классы, фотозоны и пройти квест. Перед музеем развернется лаймовый лаунж с фирменным фургоном ОТП Банка, где гости смогут получить мерч, а при оформлении ОТП Карты на месте — в числе первых попасть на экскурсию по открывающейся в июне выставке "Школа Званцевой. Лаборатория модернизма" и отдохнуть на летней веранде от ОТП Банка.

Главное музыкальное событие вечера начнется в 21:00 для всех участников "Ночи" выступит группа hehehe, которая уже активно вирусится в соцсетях.

В Омске центром программы стал Музей имени Врубеля, который ОТП Банк поддерживает несколько лет подряд. Для посетителей действует 10% скидка на билеты при оплате картой ОТП Банка в кассе музея. Если карты еще нет, ее можно оформить с доставкой заранее на сайте банка.

Кульминацией вечера станет выступление группы "5УТРА" на главной сцене Пешеходный Любинский. Начало концерта — в 20:30. Участники коллектива — семейная пара, которая родилась и выросла в Омске, как и сам ОТП Банк. Поэтому для банка это не просто концерт, а поддержка растущих локальных культурных трендов и современных региональных историй успеха, с которыми аудитория может себя ассоциировать. Вход на выступление свободный для всех гостей праздника.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31