Сбер поможет крупному девелоперу запустить ИИ-помощника менеджера по продажам

Сбер организовал первую на российском рынке лизинговую сделку на программно-аппаратный комплекс ГигаЧат бизнес (GigaChat Enterprise). Предметом лизинга стало серверное оборудование с предустановленной нейросетевой моделью банка. Организатором выступил СберЛизинг, а поставщиком — "Салют для бизнеса". Сделка прошла накануне конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Девелопер получил оборудование на уникальных условиях: минимальный аванс и 36 месяцев лизинга. Скидка на предмет лизинга также вошла в финансовую модель. Это значит, что компания может начать использовать возможности генеративного искусственного интеллекта (GenAI) ГигаЧат без стартовых затрат и растянуть лизинговые платежи на три года, чтобы минимизировать финансовую нагрузку.

Установка комплекса поможет компании реализовать сразу несколько GenAI-проектов, и в числе первых ― создание интеллектуального двойника менеджера по продажам недвижимости для повышения качества и скорости общения с покупателями. ГигаЧат будет генерировать ответы мгновенно, в реальном времени создавать персонализированные предложения и помнить контекст каждого обращения.

Сделка стала одним из результатов цифровой трансформации, которую компании проходит вместе со Сбером. Специалисты банка помогли компании выявить проблему и предложили решение, улучшающее внутренние процессы и обеспечивающее новое качество сервиса.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы открываем новые горизонты лизинга, который убирает барьеры и делает его доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Платить на старте не нужно — достаточно подписать договор лизинга, получить программно-аппаратный комплекс ГигаЧат Бизнес и начать работу, а стоимость оплачивать по мере поступления выручки. Наш клиент уже установил оборудование и приступил к реализации амбициозного AI-проекта, который открывает новые возможности для повышения эффективности продаж. Уверен, что подобные сделки скоро станут нормой и помогут предприятиям любого размера быстро запускать GenAI-решения с ощутимым финансовым эффектом".

Виктор Вентимилла Алонсо, генеральный директор СберЛизинга:

"СберЛизинг в тесном партнёрстве со Сбером и ГигаЧат Бизнес разработал новую финансовую модель для внедрения AI-решений. Теперь лизинг превратился в доступный инструмент использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Этот кейс стал показательным: полученный опыт создания интеллектуального двойника менеджера по продажам будет тиражироваться, чтобы как можно большему числу клиентов предложить современные решения. Для бизнеса это окно возможностей — ускорение применения инноваций и рост производительности за счёт автоматизации рутинных процессов, а также значительное снижение издержек".

