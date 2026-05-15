"Ночь музеев" в Самаре: исторический парк "Россия - моя история" приглашает в путешествие по нашей стране

16 мая 2026 года мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Самаре присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев".

В этом году мероприятие проходит под девизом "Родное" и приурочено к Году единства народов России. Программа самарского парка объединит экскурсии, концерты и мастер-классы для всей семьи, позволяя гостям погрузиться в ключевые эпохи российской истории.

Посетителям предложат отправиться в путешествие во времени, начиная со знакомства с "Золотым веком Ярослава Мудрого" и расцветом Киевской Руси в XI веке. Историческое повествование продолжится рассказом о "Женском веке" Романовых, раскрывающим особенности власти императриц XVIII столетия, затем последует экскурсия об освоении Сибири и Дальнего Востока русскими землепроходцами в XVI-XVIII веках.

В насыщенной программе также предусмотрены мастер-класс по бальным танцам от клуба "Серебряная рысь" и фольклорный концерт "Наш край, любимый и родной" в исполнении образцовых коллективов детской школы искусств им. А.Я.Басс. Завершит акцию тематическая экскурсия "Спасти и вернуть", посвященная медицинскому фронту Великой Победы.