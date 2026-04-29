Мастер-класс и экскурсия: музей Рязанова анонсировал программу на первые майские выходные

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В музее Рязанова в первые майские выходные пройдут детский мастер-класс и пешеходная экскурсия. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В пятницу, 1 мая, в 14:00 пройдет мастер-класс для семейной аудитории "Сказка в кадре" (6+). Его проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова.

На Праздник весны и труда Музей Эльдара Рязанова подготовил занятие, где дети смогут испытать себя в роли режиссеров и сделать небольшие собственные фильмы. Участники создадут рисованные кадры по мотивам известных сказок "Тараканище" (1921, 0+), "Муха-Цокотуха" (1923, 0+) и "Где обедал воробей?" (1934, 0+). Эти иллюстрации затем соберутся в небольшие книжечки, которые можно будет забрать с собой. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В воскресенье, 3 мая, в 16:00 кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой проведет пешеходную экскурсию "Куйбышев - дипломатическая столица" (12+).

Город Куйбышев как военная столица СССР имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории "запасной столицы" остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты, например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора группы - вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Стоимость участия - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

