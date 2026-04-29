Мастер-класс и экскурсия: музей Рязанова анонсировал программу на первые майские выходные

В музее Рязанова в первые майские выходные пройдут детский мастер-класс и пешеходная экскурсия. Об этом сообщает пресс-служба музея.
В пятницу, 1 мая, в 14:00 пройдет мастер-класс для семейной аудитории "Сказка в кадре" (6+). Его проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова.
На Праздник весны и труда Музей Эльдара Рязанова подготовил занятие, где дети смогут испытать себя в роли режиссеров и сделать небольшие собственные фильмы. Участники создадут рисованные кадры по мотивам известных сказок "Тараканище" (1921, 0+), "Муха-Цокотуха" (1923, 0+) и "Где обедал воробей?" (1934, 0+). Эти иллюстрации затем соберутся в небольшие книжечки, которые можно будет забрать с собой. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
В воскресенье, 3 мая, в 16:00 кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой проведет пешеходную экскурсию "Куйбышев - дипломатическая столица" (12+).
Город Куйбышев как военная столица СССР имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории "запасной столицы" остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты, например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.
Место сбора группы - вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Стоимость участия - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!