Мастер-класс и экскурсия: музей Рязанова анонсировал программу на первые майские выходные

В музее Рязанова в первые майские выходные пройдут детский мастер-класс и пешеходная экскурсия. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В пятницу, 1 мая, в 14:00 пройдет мастер-класс для семейной аудитории "Сказка в кадре" (6+). Его проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова.

На Праздник весны и труда Музей Эльдара Рязанова подготовил занятие, где дети смогут испытать себя в роли режиссеров и сделать небольшие собственные фильмы. Участники создадут рисованные кадры по мотивам известных сказок "Тараканище" (1921, 0+), "Муха-Цокотуха" (1923, 0+) и "Где обедал воробей?" (1934, 0+). Эти иллюстрации затем соберутся в небольшие книжечки, которые можно будет забрать с собой. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В воскресенье, 3 мая, в 16:00 кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой проведет пешеходную экскурсию "Куйбышев - дипломатическая столица" (12+).

Город Куйбышев как военная столица СССР имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории "запасной столицы" остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты, например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора группы - вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Стоимость участия - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.