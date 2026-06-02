Галерея "Заварка" приглашает на дрейф "Пойдем гулять"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ближайшие выходные в галерее "Заварка" пройдут дрейф "Пойдем гулять" (12+) и пешеходная экскурсия в Рождествено (12+).

Фото: галерея Заварка

В субботу, 6 июня, в 15:00 состоится дрейф "Пойдем гулять" (12+) в рамках проекта "По соседству". Его проведет фотограф, художник, старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Место, где находится музей-галерея "Заварка" на рубеже XIX–XX веков было окраиной Самары, границей между городом и деревней, где наиболее явно ощущалось их взаимопроникновение. Участники будут исследовать это пространство в современности — пройдутся по улицам и прочувствуют психогеографию этих мест.

Какие чувства и ассоциации вызывает локация? На какие мысли и воспоминания наталкивает? Используя книжечку-бродилку, созданную специально к прогулке, участники будут выполнять задания и записывать свои впечатления, рисовать и фантазировать. Дрейф поможет взглянуть на город под другим, менее привычным углом и получить новые ощущения от знакомых улиц.

Место сбора группы — вход в музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 7 июня, в 14:00 музей-галерея "Заварка" организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено "Ближайшая ЗаВолга" (12+). Экскурсию проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России.
Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков.

Место встречи — Речной вокзал у главного входа (причал № 1). Сбор группы в 13.30, отправление в 14.00. Просим обратить внимание — переправа в Рождествено оплачивается отдельно.

Рекомендуется надеть удобную обувь для прогулок и взять с собой головные уборы и воду. Стоимость участия — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

