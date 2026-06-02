Галерея "Заварка" приглашает на дрейф "Пойдем гулять"

В ближайшие выходные в галерее "Заварка" пройдут дрейф "Пойдем гулять" (12+) и пешеходная экскурсия в Рождествено (12+).
В субботу, 6 июня, в 15:00 состоится дрейф "Пойдем гулять" (12+) в рамках проекта "По соседству". Его проведет фотограф, художник, старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.
Место, где находится музей-галерея "Заварка" на рубеже XIX–XX веков было окраиной Самары, границей между городом и деревней, где наиболее явно ощущалось их взаимопроникновение. Участники будут исследовать это пространство в современности — пройдутся по улицам и прочувствуют психогеографию этих мест.
Какие чувства и ассоциации вызывает локация? На какие мысли и воспоминания наталкивает? Используя книжечку-бродилку, созданную специально к прогулке, участники будут выполнять задания и записывать свои впечатления, рисовать и фантазировать. Дрейф поможет взглянуть на город под другим, менее привычным углом и получить новые ощущения от знакомых улиц.
Место сбора группы — вход в музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 7 июня, в 14:00 музей-галерея "Заварка" организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено "Ближайшая ЗаВолга" (12+). Экскурсию проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России.
Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков.
Место встречи — Речной вокзал у главного входа (причал № 1). Сбор группы в 13.30, отправление в 14.00. Просим обратить внимание — переправа в Рождествено оплачивается отдельно.
Рекомендуется надеть удобную обувь для прогулок и взять с собой головные уборы и воду. Стоимость участия — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
