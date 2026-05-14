Культурная акция "Ночь музеев" в Самаре пройдет 16 мая

16 мая в рамках Международного дня музеев Самара присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев-2026". В этом году ее тема - "Родное", что перекликается с проведением Года единства народов России.

В этом году музеи, выставочные залы, галереи, арт-пространства и другие культурные площадки Самары предлагают прикоснуться к истории родного края и увидеть, как судьба малой родины вплетена в летопись большой многонациональной семьи, как переплетаются культуры, языки и судьбы народов Самарской области. Более чем 60 культурных площадок Самары подготовили для гостей всех поколений экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и концерты - всего около 300 мероприятий.

Например, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина приглашает гостей на иммерсивную постановку "Родные": первый этаж превратится в ожившую картину жизни города Куйбышева, а гости станут частью повседневной жизни советской семьи. Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова готовит обзорные экскурсии по основной экспозиции и выставке к 175-летию Самарской губернии, Музей Эльдара Рязанова вместе со студентами Самарского государственного института культуры - перформативную читку "Дело №1966" по мотивам создания фильма "Берегись автомобиля". Музей Трамвайно-троллейбусного управления проведет для гостей экскурсию "Один, один, один: 111 лет вместе с родным городом!", посвященную 111-летию со дня запуска в Самаре трамвайного движения.

Жители и гости города также смогут отправиться на бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии, чтобы по-новому взглянуть на знакомые места и открыть для себя неизвестные страницы истории. Они узнают о развитии города, о знаковых архитектурных объектах и событиях, ставших частью истории Самары и всей страны.

Программа мероприятий "Ночи музеев-2026" в Самаре опубликована на сайте museumnight63.ru и находится в процессе дополнения.