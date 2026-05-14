Культурная акция "Ночь музеев" в Самаре пройдет 16 мая

16 мая в рамках Международного дня музеев Самара присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев-2026". В этом году ее тема - "Родное", что перекликается с проведением Года единства народов России.
В этом году музеи, выставочные залы, галереи, арт-пространства и другие культурные площадки Самары предлагают прикоснуться к истории родного края и увидеть, как судьба малой родины вплетена в летопись большой многонациональной семьи, как переплетаются культуры, языки и судьбы народов Самарской области. Более чем 60 культурных площадок Самары подготовили для гостей всех поколений экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и концерты - всего около 300 мероприятий.
Например, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина приглашает гостей на иммерсивную постановку "Родные": первый этаж превратится в ожившую картину жизни города Куйбышева, а гости станут частью повседневной жизни советской семьи. Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова готовит обзорные экскурсии по основной экспозиции и выставке к 175-летию Самарской губернии, Музей Эльдара Рязанова вместе со студентами Самарского государственного института культуры - перформативную читку "Дело №1966" по мотивам создания фильма "Берегись автомобиля". Музей Трамвайно-троллейбусного управления проведет для гостей экскурсию "Один, один, один: 111 лет вместе с родным городом!", посвященную 111-летию со дня запуска в Самаре трамвайного движения.
Жители и гости города также смогут отправиться на бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии, чтобы по-новому взглянуть на знакомые места и открыть для себя неизвестные страницы истории. Они узнают о развитии города, о знаковых архитектурных объектах и событиях, ставших частью истории Самары и всей страны.
Программа мероприятий "Ночи музеев-2026" в Самаре опубликована на сайте museumnight63.ru и находится в процессе дополнения.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
