В субботу, 9 мая, в 16:00 в музее Рязанова пройдет лекция "Вечно живое кино. Как фильм "Летят журавли" изменил советский кинематограф" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Мероприятие приурочено ко Дню Победы.
Этот фильм вдохновил Андрея Кончаловского, Глеба Панфилова и Сергея Соловьева снимать кино. Клод Лелуш признавался, что не видел фильма лучше. Он принес нашей стране первую и единственную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Все это о кинокартине "Летят журавли" (1957, 12+) Михаила Калатозова, которая навсегда изменила отечественное кино.
Новаторские изобретения оператора Сергея Урусевского определили уникальный для своего времени визуальный язык фильма. Весь мир восхищался свободным полетом его камеры и гадал, как ему это удалось. Не замечая съемочной техники, необыкновенно свободно и естественно играла Татьяна Самойлова. Сам Пабло Пикассо прочил ей мировую славу. Героиня Самойловой впервые в кино о войне воплотила драму обычного человека. Гуманизм картины открыл дорогу фильмам "Баллада о солдате" (1959, 12+) Григория Чухрая и "Иваново детство" (1962, 12+) Андрея Тарковского.
Режиссер Сергей Соловьев говорил о фильме: "Настоящее искусство — это магия, которая находится в прямом взаимодействии с подсознанием человека". На лекции Вячеслав Вербовой расскажет, в чем состоит магия фильма "Летят журавли".
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!