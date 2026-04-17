В Самаре откроется выставка "По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах"

В четверг, 23 апреля, в 11:00 в конференц-зале Самарского областного государственного архива социально-политической истории (ул. Мичурина, 13) состоится презентация выставки "По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На выставке представлены документы и фотографии из фондов Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области, из личных архивов о зарождении экскурсионного, спортивного и походного туризма в Самарской губернии/ Средневолжском крае/ Куйбышевской области в 1920–1930-е гг., пеших, лыжных, водных маршрутах и экскурсиях по Куйбышевской области в 1930–1980-е гг. Широкий круг документов посвящен детско-юношескому туризму в Куйбышевской области.

В экспозицию включены документы учреждений, занимавшихся организацией туристического отдыха, среди которых краевое управление Общества пролетарского туризма и экскурсий, различные профсоюзные, комсомольские организации. В них отражены путешествия куйбышевцев по Всесоюзным маршрутам, по городам СССР, организация туристических баз.

На выставке представлены фотографии, иллюстрирующие туристические и экскурсионные поездки жителей Куйбышевской области по просторам Советского Союза в 1930–1980-е гг.: высокогорные походы и велопробеги, экскурсионные маршруты, поездки в города и республики СССР, афиши и плакаты о туризме в СССР.

Один из разделов экспозиции посвящен заграничному туризму жителей Куйбышевской области. На выставке демонстрируются отчеты партийных, комсомольских и профсоюзных органов Куйбышевской области о поездках туристических групп куйбышевских комсомольцев, сотрудников различных ведомств в капиталистические и социалистические страны, а также документы, без которых в годы СССР невозможен был выезд за границу. Это — характеристики с места работы, анкеты туристов, выезжающих за рубеж, разрешения Внешэкономбанка СССР на вывоз за границу наличной иностранной валюты.

Наглядным дополнением является туристическое снаряжение, фотографии из личных архивов жителей Самарской области.

В программе открытия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке. На мероприятие приглашены представители научных, культурных и общественных организаций города Самары, студенты самарских вузов, ветераны спортивного и самодеятельного туризма, волонтеры.

Время работы выставки: 24 апреля — 25 декабря 2026 года. Телефон для контакта: 8(846)263-32-12

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Объект должен жить! И это здорово!

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

