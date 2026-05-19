В галерее "Заварка" расскажут о "Рецептах жизни в доходном доме"

На этой неделе в галерее "Заварка" пройдут лекция, экскурсия и мастер-класс, сообщает пресс-служба учреждения.
В пятницу, 22 мая, в 18:30 пройдет лекция "Рецепты жизни в доходном доме" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.
Доходные дома — это срез российского общества рубежа XIX–XX веков. В зависимости от стоимости арендной платы, в таких домах могли жить люди разных слоев общества: от самых высших до беднейших. На лекции посетители узнают, как были устроены доходные дома внутри, чем квартиры отличались друг от друга, кем обычно были арендаторы, а также с какими проблемами сталкивались жильцы и владельцы. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В субботу, 23 мая, в "Заварке" состоится несколько мероприятий. В 11:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет второе детское занятие из цикла "Садовые истории" (6+). Встречи посвящены уходу за растениями. Участники не только получат теоретические знания (как правильно подготовить почву, сколько раз нужно поливать цветы, почему важно учитывать время года для посадки той или иной культуры), но и будут оттачивать навыки на практике.
Второе занятие посвящено работе с газоном около музея-галереи "Заварка". Участники будут копать, сажать цветы и бороться с сорняками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 15:00 начнется пешеходная экскурсия "Деревянная округа" (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города. Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность —примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 24 мая, в 16:00 состоится мастер-класс по высокой печати (12+). Его проведет иллюстратор и преподаватель печатной графики в галерее "Виктория" Елизавета Куртова. Мероприятие пройдет в рамках проекта "По соседству". На занятии каждый участник изготовит свою "печатную матрицу" из фоамирана (мягкая пористая основа) по фотографиям архитектурных деталей и элементов домов Ленинского района. Затем гости самостоятельно напечатают несколько открыток формата А6 на память. Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
