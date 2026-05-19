В галерее "Заварка" расскажут о "Рецептах жизни в доходном доме"

На этой неделе в галерее "Заварка" пройдут лекция, экскурсия и мастер-класс, сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 22 мая, в 18:30 пройдет лекция "Рецепты жизни в доходном доме" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Доходные дома — это срез российского общества рубежа XIX–XX веков. В зависимости от стоимости арендной платы, в таких домах могли жить люди разных слоев общества: от самых высших до беднейших. На лекции посетители узнают, как были устроены доходные дома внутри, чем квартиры отличались друг от друга, кем обычно были арендаторы, а также с какими проблемами сталкивались жильцы и владельцы. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 23 мая, в "Заварке" состоится несколько мероприятий. В 11:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет второе детское занятие из цикла "Садовые истории" (6+). Встречи посвящены уходу за растениями. Участники не только получат теоретические знания (как правильно подготовить почву, сколько раз нужно поливать цветы, почему важно учитывать время года для посадки той или иной культуры), но и будут оттачивать навыки на практике.

Второе занятие посвящено работе с газоном около музея-галереи "Заварка". Участники будут копать, сажать цветы и бороться с сорняками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 15:00 начнется пешеходная экскурсия "Деревянная округа" (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города. Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность —примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 24 мая, в 16:00 состоится мастер-класс по высокой печати (12+). Его проведет иллюстратор и преподаватель печатной графики в галерее "Виктория" Елизавета Куртова. Мероприятие пройдет в рамках проекта "По соседству". На занятии каждый участник изготовит свою "печатную матрицу" из фоамирана (мягкая пористая основа) по фотографиям архитектурных деталей и элементов домов Ленинского района. Затем гости самостоятельно напечатают несколько открыток формата А6 на память. Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.