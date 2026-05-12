В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Кирилла Зырянова

В пятницу, 15 мая, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется персональная выставка самарского художника Кирилла Зырянова "Субстанция" (12+). Вход свободный.

Кирилл Зырянов - художник уличной волны, участник творческого объединения "Аксометрия ЛАБ", член Творческого союза художников "Солярис" и Союза дизайнеров России. Окончил Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию (сейчас Самарский государственный социально-педагогический университет), кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Художника вдохновляют природа родной Самары, ностальгия по образам юности и суровая эстетика брутализма - то, что обладает плотностью формы и внутренней силой. Он создает как масштабные муралы, так и студийные произведения, не разделяя "высокое" и "уличное", для него это единый язык.

"Выставка "Субстанция" раскрывает мультидисциплинарность автора: графика, объекты декоративно-прикладного искусства, цифровое искусство, текстиль и скульптура здесь сплетаются в единое высказывание, - говорит куратор выставки Арт Абстрактов. - Все объединено строгой, почти аскетичной палитрой (черный, белый, красный). Цвет здесь не украшение, а энергия: черный как плотность бытия, красный как пульс, белый как дыхание между ними".

Название проекта отсылает к философскому понятию субстанции - тому, что существует само по себе, без пояснений и скрытых слоев. Искусство Зырянова прямолинейно, оно требует ключей, не строится на загадках. Форма несет напряжение, а символы читаются сразу через ритм, контраст, композицию. Смыслы возникают внутри изображения - в паузах между формами, в гравитации черного, во всполохе красного.

Выставка продлится до 31 мая.