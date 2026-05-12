В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Кирилла Зырянова

В пятницу, 15 мая, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется персональная выставка самарского художника Кирилла Зырянова "Субстанция" (12+). Вход свободный.
Кирилл Зырянов - художник уличной волны, участник творческого объединения "Аксометрия ЛАБ", член Творческого союза художников "Солярис" и Союза дизайнеров России. Окончил Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию (сейчас Самарский государственный социально-педагогический университет), кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Художника вдохновляют природа родной Самары, ностальгия по образам юности и суровая эстетика брутализма - то, что обладает плотностью формы и внутренней силой. Он создает как масштабные муралы, так и студийные произведения, не разделяя "высокое" и "уличное", для него это единый язык.
"Выставка "Субстанция" раскрывает мультидисциплинарность автора: графика, объекты декоративно-прикладного искусства, цифровое искусство, текстиль и скульптура здесь сплетаются в единое высказывание, - говорит куратор выставки Арт Абстрактов. - Все объединено строгой, почти аскетичной палитрой (черный, белый, красный). Цвет здесь не украшение, а энергия: черный как плотность бытия, красный как пульс, белый как дыхание между ними".
Название проекта отсылает к философскому понятию субстанции - тому, что существует само по себе, без пояснений и скрытых слоев. Искусство Зырянова прямолинейно, оно требует ключей, не строится на загадках. Форма несет напряжение, а символы читаются сразу через ритм, контраст, композицию. Смыслы возникают внутри изображения - в паузах между формами, в гравитации черного, во всполохе красного.
Выставка продлится до 31 мая.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!