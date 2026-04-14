Краеведческие музеи Самарской области могут получить гранты до 1 млн рублей

ВТБ совместно с благотворительным фондом "ВТБ-Страна" расширяет корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Второй этап конкурса "Красота внутри. Краеведческие музеи России" охватит все регионы страны и продлится до 2027 года. Победители получат гранты до 1 млн рублей. Всего в рамках поддержки будет выделено до 100 млн рублей.

"Краеведческие музеи - это шкатулки, в которых хранятся традиции и обычаи края, истории поколений, уникальные промыслы и умения. В прошлом году ВТБ запустил первый этап грантового конкурса, тогда он охватил 15 регионов страны, а победители получили 15 млн рублей. В этом году мы расширяем программу на все 89 регионов России и увеличиваем финансирование конкурса. Уверены, что поддержка отдаленных от центра институций поможет сберечь их ценности, сделать их открытыми и более узнаваемыми", - прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель фонда "ВТБ-Страна".

Программа поддержки краеведческих музеев направлена на сохранение культурной самобытности регионов, на формирование образа краеведческих музеев как привлекательных центров досуга для молодежи и семей, повышение доступности экспозиций для широкой аудитории. Большое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.

Участвовать в конкурсе теперь могут краеведческие музеи всех регионов России. В состав жюри войдут представители фонда, банка, а также независимые эксперты музейной сферы, деятели искусств и журналисты, специализирующиеся на культурной тематике. Важными критериями оценки заявок станут актуальность и социальная значимость, инновационность и уникальность идеи, а также практическая осуществимость, соответствие задачам и целям конкурса, обоснованность планируемых расходов, наличие плана по медийному сопровождению и вовлечению аудитории.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте благотворительного фонда "ВТБ-Страна". Результаты будут подведены и объявлены в июле 2026 года, реализация проектов - по 31 августа 2027 года.