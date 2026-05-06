Самарский областной художественный музей принимает в дар три произведения Леонида Царицынского

В преддверии празднования 9 мая — Дня Великой Победы, в коллекцию Самарского областного художественного музея поступят картины художника — участника Великой Отечественной войны. Леонид Иванович Царицынский (1920–1989) — художник-график, узник концентрационного лагеря Бухенвальд, участник антифашистского подполья. Его биография — пример мужества, стойкости и преданности идеалам гуманизма. Пережив фронт, плен, лагеря и репрессии, он посвятил свою жизнь искусству, создав уникальный художественный язык, в котором особое место заняли темы памяти, человеческой судьбы и нравственного выбора.

Работы Царицынского находятся в крупнейших музейных собраниях страны, включая Государственный Русский музей и Третьяковскую галерею. В музейную коллекцию поступят три живописные работы, созданные по мотивам русских народных сказок: "Репка", "Машенька и медведь" и "Сестрица Аленушка и братец Иванушка". Все три произведения погружают зрителя в знакомый с детства мир народной сказки, наполненный светом, теплом и нравственной глубиной.

Меценат Андрей Болдырев известен не только как коллекционер, но и как активный общественный деятель и волонтер. Он оказывает системную помощь российским военнослужащим, в том числе доставляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. У мецената проходят выставки в крупнейших музеях страны, а в музее ЦВО представлен отдельный зал с его коллекцией мундиров и армейских регалий царской России. Андрей Владимирович награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, пятью медалями Минобороны России, почетным знаком Губернатора Самарской области "За содействие Вооружëнным Cилам Российской Федерации" III степени и другими наградами.

Передача произведений Леонида Царицынского станет значимым вкладом в пополнение музейной коллекции и важным культурным событием, подчеркивающим связь поколений, историческую память и роль искусства в сохранении духовных ценностей.