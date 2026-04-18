Лекторий "Музариум" возвращается в СОУНБ с новой уникальной программой

В среду, 22 апреля, в 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа "Весна в басовых тонах". Очередная встреча "Музариума" с ценителями прекрасного порадует редким составом инструментов на одной сцене.

Музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова подготовила новую программу, в которой самое чувственное и нежное время года встретится с глубоким и проникновенным звучанием сразу трех контрабасов. В сочетании с переливами кларнета, скрипки и альта получится необычная комбинация, которая подарит весне голос, которого еще не слышали читатели библиотеки.

"Это программа настоящих музыкальных изысков! А исполнительский состав просто уникален: три контрабаса зазвучат весенними голосами, полными трепета, нежности и глубокого чувства! Рояль и альт добавят музыкальной палитре концерта свежести, томных признаний и головокружительных ароматов! Неожиданные сюрпризы наполнят вечер атмосферой приятной пикантности. Русские, чешские, французские, итальянские мелодии сложатся в дивный цветочный букет, который доставит вам радость и принесет подлинное наслаждение!", — рассказала автор программы Ирина Цыганова.

Для гостей вечера свое мастерство продемонстрируют музыканты Самарской государственной филармонии и лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Артур Сафеев — контрабас, альт, скрипка; Юрий Лисичкин — контрабас; Владимир Буянцев — контрабас; Николай Сохин — кларнет; Александр Загадкин — фортепиано.