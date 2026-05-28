В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектуре самарских купеческих дач

В воскресенье, 31 мая, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Волжские виллы. Архитектура самарских купеческих дач" (12+). Ее прочитает историк архитектуры Армен Арутюнов. Вход свободный.
В начале ХХ века на берегу Волги под Самарой возник уникальный архитектурный комплекс, состоявший из множества оригинальных авторских построек. Купец Константин Головкин, владевший одной из самых ярких загородных резиденций, называл самарские дачи скорее виллами побережья и отмечал, что по красоте им нет равных на протяжении всей Волги от Нижнего Новгорода до Астрахани.
Местные купцы не скупились на постройку вилл, заказывая проекты не только у известных самарских архитекторов, но и российских звезд, таких, как Федор Шехтель и Федор Лидваль. До наших дней дошла малая часть построек, но даже сохранившиеся произведения говорят об уникальности дачного наследия Самары.
На лекции историк архитектуры Армен Арутюнов расскажет о существующих и утраченных купеческих дачах, их авторах и хозяевах, а также архитектурных особенностях и ценности.
