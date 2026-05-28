Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы "Фишер" состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме "После Фишера. Инквизитор" (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.
События в третьей части "Фишера" разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-маугли, выросшей в тайге.
Одна из ключевых фишек сериала "После Фишера. Инквизитор" определена местом действия — события происходят в Алтайском крае. В отличие от предыдущих сезонов, искать истину будут не только сотрудники следственного комитета. Материализм и логика следователей вступят в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы. Во время подготовки к съемочному процессу команда сериала отправилась в экспедицию на Алтай.
Ольга Френкель, режиссер-постановщик:
"Когда мы поехали на Алтай, я попросила познакомить нас со всеми шаманами, какие здесь есть. Нас привели к бабушке, живущей в одиноко стоящем аиле, — и в картине все осталось именно так. Более того, позже я нашла очень похожую актрису".
Новый сезон продолжает традиции популярной франшизы, сосредоточившись на психологическом анализе первопричин человеческой жестокости. При создании образа маньяка авторы проекта консультировались с психиатром-криминалистом, чтобы максимально достоверно передать мышление преступника. Толчком к созданию оригинальной истории послужил не конкретный человек, а общая атмосфера тайны вокруг нераскрытых преступлений в Барнауле начала нулевых.
Татьяна Арцеулова, сценарист:
"Мы стремились создать внутри вселенной "Фишера" что-то неожиданное, но в то же время сохранить ощущение трушности, нерва и остроты человеческих переживаний. Наш сезон — часть антологии, но при этом отдельное произведение на схожую тему".
Александр Петров, актер:
"В нашем сериале мне хотелось сделать другого персонажа, с другими красками, внутренним наполнением. Чтобы мой герой был ироничным, но при этом драматичным и даже трагичным. Терехов — современный молодой человек, эрудированный, у него все в порядке со вкусом, он отлично разбирается в технологиях, может цитировать классику, любит философию. Он совсем не похож на героя первых сезонов "Фишера" Бокова, но одно их объединяет точно — фанатичное отношение к профессии. А вот стили работы сильно отличаются".
Юлия Снигирь, актриса:
"Мне понравилась в сценарии тема столкновения рационального и логичного с природной стихией. Забавно: моя Оля Белова считает, что она отвечает за логику. Но, наверное, неправильно себя оценивает, и за этим очень любопытно наблюдать. Мне кажется, что у меня много общего с моей героиней, например, излишняя вспыльчивость и прямолинейность. Самой тяжелой для меня была сцена, которую снимали в глубокой пещере. Дело в том, что я очень боюсь закрытых пространств, а тут еще нужно было пройти до места съемки минут 15–20 по пояс в воде. У меня кружилась голова от страха, но я смогла себя преодолеть".
Полина Гухман, актриса:
"Мою героиню зовут Тонка, и она необычный подросток, девушка, которых не встретишь в повседневной жизни. Это как будто нулевой человек, как Адам и Ева. Она и есть природа. Очень интересная роль, я таких персонажей еще не играла".
Продолжение популярной франшизы войдет в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие). За производство проекта отвечает кинокомпания "КЕЙСТОУН ПРОДАКШН" по заказу "НМГ Студии". Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.