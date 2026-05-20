WMT AI и ИТ-холдинг Т1 объявляют о стратегическом партнёрстве в области AI-трансформации бизнеса

WMT AI и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о партнёрстве, которое открывает новый этап в развитии российских ИИ-решений для корпоративного рынка. Объединив экспертизу в области искусственного интеллекта и масштабную корпоративную ИТ-инфраструктуру, стороны намерены совместно создавать и внедрять технологические продукты, востребованные крупным бизнесом и государственными структурами.
Партнёрство строится на пересечении двух сильных сторон: WMT AI специализируется на AI-трансформации и умеет встраивать прикладной интеллект в реальные бизнес-процессы, ИТ-холдинг Т1 обладает глубокой экспертизой в корпоративной автоматизации и широкой клиентской базой среди крупнейших игроков рынка. Такая синергия позволяет не просто декларировать внедрение ИИ, а создавать решения, которые измеримо меняют операционную эффективность компаний. Совместная работа охватит разработку и вывод на рынок новых продуктов, создание технологических интеграций, обмен экспертизой и реализацию совместных проектов в сфере информационных систем и технологий.
История взаимодействия двух компаний уже доказала работоспособность этой модели. Ранее WMT AI и структуры ИТ-холдинга Т1 реализовали совместный HR-tech проект: интеграцию Релевантера и HR-системы "Юнион", существенно ускорив процесс найма и снизив затраты на подбор персонала.
Соглашение подписали представитель ООО "ИЗИ ПРОЖЕКТС" Игорь Никитин и Василий Саутин, коммерческий директор вертикали "Программные решения" ИТ-холдинга Т1.
"Мы видим в партнёрстве с Т1 стратегическую точку роста. Наш совместный опыт показывает, что связка корпоративной ИТ-инфраструктуры и прикладного искусственного интеллекта даёт конкретный, измеримый результат. Соглашение позволяет нам двигаться быстрее и системнее", — отметил Игорь Никитин, основатель WMT AI.
"Сегодня ИТ-продукты уже сложно представить без искусственного интеллекта. Инструменты нашего холдинга направлены на автоматизацию ключевых бизнес-процессов, а ИИ становится драйвером, который кратно ускоряет их. Совместные решения с WMT AI позволят российским компаниям повысить операционную эффективность — то, что напрямую влияет на прибыль и конкурентоспособность на рынке", — резюмирует Василий Саутин, коммерческий директор вертикали "Программные решения" ИТ-холдинга Т1.
