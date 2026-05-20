Ветераны СВО попросили провести проверку высказываний депутата Дмитрия Асеева

Ветераны специальной военной операции направили официальное обращение в правоохранительные и надзорные органы с требованием провести правовую оценку высказываний депутата Самарской городской думы Дмитрия Асеева, усмотрев в них признаки нарушения законодательства.
По мнению заявителей, информация в Telegram-канале парламентария может содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 207.3 и 280.3 УК РФ, касающихся распространения ложной информации об использовании Вооруженных Сил и публичных призывов к экстремистской деятельности.
Ранее Дмитрий Асеев прокомментировал информацию, что депутат Самарской губернской думы Александр Милеев представлен на официальном сайте "Единой России" как участник СВО. Дмитрий Асеев саркастически предложил "присвоить" депутату губдумы Александру Живайкину медаль "За взятие Берлина".
Александр Живайкин будет участвовать в предварительном голосовании по 163-му Промышленному одномандатному избирательному округу в выборах в Госдуму. Действующим депутатом Госдумы по данному округу является коммунист Михаил Матвеев, чьим помощником является Дмитрий Асеев.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе поручил провести проверку после того, как Герой России Андрей Еремин указал на неточности в документах Александра Милеева. Политик ранее подал заявку на участие в предварительном голосовании как участник СВО. Ассоциация ветеранов специальной военной операции Самарской области уже инициировала проверку документов кандидата.
