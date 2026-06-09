Мошенники под видом графика отключения воды крадут у самарцев данные с "Госуслуг"

В Самарской области зафиксированы случаи мошенничества, связанные с информированием о плановом отключении горячей воды в многоквартирных домах, предупреждает Минэнерго и ЖКХ региона.
Злоумышленники используют тему планового отключения горячей воды, чтобы обманом получить доступ к личным данным граждан.
Как работает схема:
Жертве приходит сообщение (якобы от управляющей компании, коммунальной службы или городского сервиса) с предложением посмотреть актуальный график отключения горячей воды. В сообщении содержится ссылка на сайт, визуально копирующий официальный ресурс. На поддельном сайте у пользователя запрашивают логин и пароль от аккаунта на портале "Госуслуги".
В отдельных случаях мошенники предлагают скачать документ с новым графиком отключений или свежую версию приложения ЖКХ. Внутри таких файлов могут находиться вредоносные программы, которые крадут личные данные.
Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводите личные данные на незнакомых ресурсах.
Достоверную информацию можно получить на официальных сайтах управляющих компаний, в диспетчерской службе вашей УК или через городские сервисы, введя название улицы и номер дома.
Будьте внимательны и предупредите об этой схеме близких.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги