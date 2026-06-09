Мошенники под видом графика отключения воды крадут у самарцев данные с "Госуслуг"

В Самарской области зафиксированы случаи мошенничества, связанные с информированием о плановом отключении горячей воды в многоквартирных домах, предупреждает Минэнерго и ЖКХ региона.

Злоумышленники используют тему планового отключения горячей воды, чтобы обманом получить доступ к личным данным граждан.

Как работает схема:

Жертве приходит сообщение (якобы от управляющей компании, коммунальной службы или городского сервиса) с предложением посмотреть актуальный график отключения горячей воды. В сообщении содержится ссылка на сайт, визуально копирующий официальный ресурс. На поддельном сайте у пользователя запрашивают логин и пароль от аккаунта на портале "Госуслуги".

В отдельных случаях мошенники предлагают скачать документ с новым графиком отключений или свежую версию приложения ЖКХ. Внутри таких файлов могут находиться вредоносные программы, которые крадут личные данные.

Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводите личные данные на незнакомых ресурсах.

Достоверную информацию можно получить на официальных сайтах управляющих компаний, в диспетчерской службе вашей УК или через городские сервисы, введя название улицы и номер дома.

Будьте внимательны и предупредите об этой схеме близких.