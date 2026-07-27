В Самарской области ведут расчистку озера Приказное

В Нефтегорском районе в с. Утевка реализуют масштабный проект по оздоровлению водоема — идет расчистка озера Приказное. Мероприятие проводят в рамках госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области". Об этом сообщили в региональном минприроды.

Главная задача — вернуть озеру экологическое благополучие и создать комфортную среду для более чем 6 тыс. жителей близлежащего села.

Подготовительный этап уже пройден: специалисты обследовали акваторию, в 2025 г. подготовили проектно‑сметную документацию. Сейчас подрядчик приступил непосредственно к расчистке.

Объем работ внушительный: предстоит извлечь около 30 тыс. кубометров грунта. На объекте задействована специализированная техника: экскаватор‑амфибия, длиннорукий экскаватор, две баржи‑площадки и самосвалы. Баржи используют для транспортировки грунта к перегрузочной площадке.

Чтобы контролировать процесс максимально точно, озеро условно разделили на отдельные секторы с помощью поперечников — осей разбивки. Такой подход необходим из‑за особенностей водоема: глубина и толщина иловых отложений на разных участках отличаются. На каждом поперечнике обозначена проектная глубина снятия грунта от уреза воды — это помогает строго выдерживать установленные параметры. По завершении работ на каждом секторе геодезисты проведут замеры и проверят, соответствуют ли фактические глубины проектным значениям.

Фото: Минприроды Самарской области

Завершить расчистку планируют до конца 2026 года. После окончания основных работ подрядчик уберет временные технологические площадки, восстановит первоначальный вид территории, а места складирования грунта покроет плодородным слоем.

Расчистка озера Приказное не единственный экологический проект в регионе в этом году. В рамках той же госпрограммы приведут в порядок два пруда в Исаклинском и Шигонском районах. Кроме того, продолжается расчистка реки Сызранка — она реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".