Водоем в центре Шигон приведут в порядок

Пруд Барский в Шигонах ждет обновление: этим летом стартует его экологическая реабилитация, сообщили в минприроды Самарской области.

Живописный водоем, расположен в самом сердце села рядом со школой, библиотекой и храмом. В результате заиления и зарастания водоем утратил первоначальное состояние.

В 2025 г. году администрация муниципалитета подала заявку на участие в областной государственной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области". Разработанный проект прошел все необходимые экспертизы и согласования.

В рамках предстоящих работ в 2026 г. специалисты проведут очистку дна от отложений и удалят избыточную водную растительность. Реализация проекта позволит улучшить экологическое состояние пруда и создать более благоприятные условия для 4 556 жителей Шигон.