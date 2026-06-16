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Экология Общество

Водоем в центре Шигон приведут в порядок

ШИГОНЫ. ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пруд Барский в Шигонах ждет обновление: этим летом стартует его экологическая реабилитация, сообщили в минприроды Самарской области.

Фото: Минприроды Самарской области

Живописный водоем, расположен в самом сердце села рядом со школой, библиотекой и храмом. В результате заиления и зарастания водоем утратил первоначальное состояние.

В 2025 г. году администрация муниципалитета подала заявку на участие в областной государственной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области". Разработанный проект прошел все необходимые экспертизы и согласования.

В рамках предстоящих работ в 2026 г. специалисты проведут очистку дна от отложений и удалят избыточную водную растительность. Реализация проекта позволит улучшить экологическое состояние пруда и создать более благоприятные условия для 4 556 жителей Шигон.

 

 

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