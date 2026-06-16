Водоем в центре Шигон приведут в порядок

Пруд Барский в Шигонах ждет обновление: этим летом стартует его экологическая реабилитация, сообщили в минприроды Самарской области.
Живописный водоем, расположен в самом сердце села рядом со школой, библиотекой и храмом. В результате заиления и зарастания водоем утратил первоначальное состояние.
В 2025 г. году администрация муниципалитета подала заявку на участие в областной государственной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области". Разработанный проект прошел все необходимые экспертизы и согласования.
В рамках предстоящих работ в 2026 г. специалисты проведут очистку дна от отложений и удалят избыточную водную растительность. Реализация проекта позволит улучшить экологическое состояние пруда и создать более благоприятные условия для 4 556 жителей Шигон.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.