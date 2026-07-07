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Экология Общество

Жители Шигонского района выступили против бизнеса на "Подвальских террасах"

ШИГОНЫ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Шигонского района обеспокоены судьбой памятника природы регионального значения "Повальские террасы" и заявляют об угрозах ценной территории со стороны бизнеса. Жители с. Подвалье написали открытое письмо о недопустимости любого освоения памятника природы, которое оказалось в распоряжении редакции.

Фото: предоставлено жителями

Из сообщения граждан следует, что "находятся "бизнесмены", которые хотят эту территорию "облагородить". У с. Подвалья располагается турбаза "Альфа-глемпинг". В 2024 г., по сведениям жителей, организатор этого бизнеса заказала проект экотропы. 

"Территория Подвальских террас хороша своей нетронутостью человеком. Там слабые меловые породы, происходит эрозия. Но почвенный слой невозможно сохранить, если не дать растительности восстановиться. А для этого нужно временно закрыть верхнюю часть памятника природы от посетителей, дать природе залечить свои раны. Любое "благоустройство" здесь уничтожит весь природный ландшафт, прекрасный вид наших гор и только отпугнет новых посетителей", — уверены местные жители.

Они также отмечают, что в последние годы для сохранения памятника природы сделано многое: установлены на границах аншлаги, стенды со всей необходимой информацией, шлагбаумы, работают дежурные, которые следят за порядком и не пускают транспорт. Прекратились заезды на ценную территорию.

"Просим разобраться и остановить любые проекты на территории памятника природы "Подвальские террасы" и любых других памятников природы. Мы хотим, чтобы наши дети и все наши гости, которые поднимают экономику нашего района и села, видели живую природу, а не городской парк культуры", — пишут жители с. Подвалье. 

Напомним, памятник природы "Подвальские террасы" создан в 1987 году. Из открытых источников известно, что в середине 2000-х недрами памятника заинтересовалась известная в те времена бизнесвумен Елена Батурина (ей принадлажела компания "Интеко", консолидировавшая цементные заводы по всей России). Юридическое оформление особо охраняемой природной территории защитило Подвальские террасы от угрозы разрушения.

Под охраной на памятнике природы находятся десятки краснокнижных видов: истод сибирский, бурачок ленский, касатик безлистный, курчавка кустарниковая, желтоцвет весенний, кизильник черноплодныйи многие другие редкие растения. Кроме того, на Подвальских террасах обитают виды животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: шмель пластинчатозубый, пчела-плотник обыкновенная, армянский шмель, дыбка степная, деутолеон линеатус, сколия гигантская, мантиспа обыкновенная, орлан-белохвост, филин. На памятнике природы находится одна из крупнейших поселений степного сурка.

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