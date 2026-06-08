Нефтехимики Новокуйбышевска присоединились к акции "Родники Самарской области"

Волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в областной экологической акции "Родники Самарской области", приуроченной ко Дню эколога. Очередной пункт маршрута экодобровольцев - родник "Барский" в селе Сколково Кинельского района.

Во время выезда участники акции привели в порядок территорию вокруг источника: скосили траву, убрали сухостой и обновили покраску перил лестницы, ведущей к роднику. Работа по сохранению природных источников стала продолжением многолетней экологической деятельности сотрудников предприятия.

Нефтехимики регулярно участвуют в региональном движении "ЭкоРавновесие" и ежегодно присоединяются к экспедициям проекта "Родники Самарской области". За это время волонтеры побывали в Красноярском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском, Нефтегорском и Волжском районах, а также на территориях, расположенных рядом с Новокуйбышевском.

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к проблемам подземных источников, питающих реки, озера и всю экосистему региона. Из-за влияния антропогенных факторов родники постепенно исчезают с карты водных бассейнов, но благодаря деятельности энтузиастов, в том числе и волонтеров предприятий самарской площадки "Роснефти" десятки источников получают шанс на новую жизнь.

Забота о состоянии окружающей среды остается одним из ключевых направлений экологической работы предприятий "Роснефти". Ее волонтеры уверены: работа по защите родников и продлению их жизни важна не только для обеспечения населения региона питьевой водой, но и для сохранения природного равновесия, уникальной экосистемы региона.