16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нефтехимики Новокуйбышевска присоединились к акции "Родники Самарской области" В "Бузулукском бору" высадили 300 тысяч новых сеянцев "КуйбышевАзот" — победитель конкурса "ЭкоЛидер-2025" Забота о воде: как нефтяники участвуют в экологических проектах Самарской области Рыбный детский сад: как самарский завод выращивает стерлядь для Волги

Экология Общество

Нефтехимики Новокуйбышевска присоединились к акции "Родники Самарской области"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 124
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в областной экологической акции "Родники Самарской области", приуроченной ко Дню эколога. Очередной пункт маршрута экодобровольцев - родник "Барский" в селе Сколково Кинельского района.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Во время выезда участники акции привели в порядок территорию вокруг источника: скосили траву, убрали сухостой и обновили покраску перил лестницы, ведущей к роднику. Работа по сохранению природных источников стала продолжением многолетней экологической деятельности сотрудников предприятия.

Нефтехимики регулярно участвуют в региональном движении "ЭкоРавновесие" и ежегодно присоединяются к экспедициям проекта "Родники Самарской области". За это время волонтеры побывали в Красноярском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском, Нефтегорском и Волжском районах, а также на территориях, расположенных рядом с Новокуйбышевском.

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к проблемам подземных источников, питающих реки, озера и всю экосистему региона. Из-за влияния антропогенных факторов родники постепенно исчезают с карты водных бассейнов, но благодаря деятельности энтузиастов, в том числе и волонтеров предприятий самарской площадки "Роснефти" десятки источников получают шанс на новую жизнь.

Забота о состоянии окружающей среды остается одним из ключевых направлений экологической работы предприятий "Роснефти". Ее волонтеры уверены: работа по защите родников и продлению их жизни важна не только для обеспечения населения региона питьевой водой, но и для сохранения природного равновесия, уникальной экосистемы региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5