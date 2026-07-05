На месторождении в Красноармейском районе произошел выход нефтепродуктов

В субботу, 4 июля, на месторождении в Красноармейском районе произошел выход нефтесодержащей жидкости. Ведутся работы по ликвидации, сообщает минприроды Самарской области.

Площадь загрязнения составила 1 450 кв. метров. Возгорания в результате выхода жидкости из факельной установки не было, угрозы попадания в водоемы нет. Запах нефтепродуктов не ощущается.

"Ситуация полностью контролируется. На месте работают 6 единиц техники и 7 человек. Подрядчик нефтедобывающей компании уже вывез 80 тонн загрязненного верхнего слоя почвы на специализированный полигон для рекультивации", — говорится в сообщении ведомства.

Зачистка территории практически завершена. 6 июля начнется завоз чистого грунта. Полное завершение всех работ планируется 7 июля.

На место работают специалисты минприроды и администрации района. Организовано взаимодействие с Природоохранной прокуратурой, Росприроднадзором и Роспотребнадзором.