В Самарской области наградили победителей "ЭкоЛидера‑2025"

В пятницу, 5 июня, в День эколога в Самарской области назвали победителей регионального конкурса "ЭкоЛидер-2025".

Конкурс остается флагманским экологическим проектом Самарской области, объединяя муниципалитеты, предприятия и тысячи неравнодушных жителей. Он не только стимулирует лучшие практики, но и формирует экологическую культуру, необходимую для достижения целей национального проекта "Экологическое благополучие".

В торжественной церемонии награждения принял участие заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов.

"Экологическая культура граждан и предприятий растет. Огромную роль в этом играют сотни специалистов. Благодаря совместной работе правительства и организаций качество жизни с точки зрения экологии повышается: появляется больше зеленых пространств, ликвидируются несанкционированные свалки, окружающая среда преображается в лучшую сторону", - отметил Вячеслав Романов.

Высокими наградами были отмечены экологи, внесшие значительный вклад в охрану природы региона. Почетного звания "Заслуженный эколог Самарской области" удостоен Владимир Козлов, директор Самарского областного детского эколого-биологического центра. Почетной грамотой губернатора Самарской области награждена Оксана Ковнир, председатель комиссии по экологии Общественной палаты Самарской области.

Торжественная церемония продолжилась подведением итогов конкурса "ЭкоЛидер-2025". Конкурс ведет историю с 2000 г.: тогда было всего 17 участников в четырех номинациях, сегодня - 11 номинаций и 406 заявок. В этом году Минприроды региона расширило критерии для участников, чтобы стимулировать новые инициативы. Самарский опыт тиражирован в пяти регионах России, а в 2024 г. "ЭкоЛидер" победил во Всероссийском конкурсе "Технологический суверенитет России".

По итогам года звание "ЭкоЛидер-2025" в номинации "Город" присвоено Сызрани, где провели порядка 1 500 экологических акций, высадили более 3 тыс. деревьев и 60 тыс. цветов, благоустроили набережную р. Крымза и продолжают расчистку русла Сызранки в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Среди районов победил Исаклинский - один из самых чистых районов области. Его бренд "Исаклы - край ста ключей" признан лучшей муниципальной практикой. В категории "Городское и сельское поселение" лучшей стала Хворостянка, где заложили три аллеи - яблоневую, туевую и Аллею Дружбы, а также очистили р. Чагра и овраг Баклуша.

Среди промышленных гигантов победу одержало ПАО "КуйбышевАзот", направившее на природоохранные мероприятия 5,2 млрд рублей: очищено 135 тыс. кв. м территории, высажено более 9 тыс. саженцев сосны, всего в активе предприятия 61 гектар леса. Среди предприятий отмечена Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению в РЖД, где снизили выбросы загрязняющих веществ на 22,9%, парниковых газов - на 16,7%, а негативное воздействие отходов - на 33,5%. В номинации "Экологическая организация" победило АО "Экология" - региональный оператор по обращению с ТКО: компания провела 133 экологических урока для 2355 учащихся, ликвидировала свалки в Новокуйбышевске и Кинеле, убрав более 730 тонн мусора, а ее проект "Разделяем вместе" вошел в шорт-лист "Зеленой премии" ППК "РЭО".

Корпоративное волонтерство Сызранского нефтеперерабатывающего завода признано лучшим в номинации "Общественность": за шесть лет силами нефтяников восстановлено 10 гектаров леса (это около 30 тыс. деревьев), а с 2023 г. реализуется проект по спасению краснокнижного орлана-белохвоста. Среди образовательных учреждений победу одержал "Образовательный центр" с. Кротовка Кинель-Черкасского района - площадка для окружных эколого-биологических мероприятий, где работают школьное лесничество "Росток" и клуб юных экологов "Начни с себя". В номинации "СМИ" награждено издательство "Рабочая трибуна" из Отрадного, которое реализует собственный проект "Экогород - это я и ты".

Среди профессионалов звание "ЭкоЛидер" присвоено Андрею Васильеву, заведующему кафедрой СамГТУ, который провел X Международный экологический конгресс ELPIT-2025 и получил грант Российского научного фонда. В номинации "Энтузиаст" победила Ольга Бердыева - наставник студенческого экоотряда нефтяного техникума, автор модели горизонтального наставничества, благодаря которой 70% первокурсников становятся волонтерами.

Кроме того, министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов вручил награды 39 дипломантам конкурса, занявшим первое, второе и третье места в 11 номинациях.

"Благодарю каждого участника. Вы доказываете: экологическое лидерство начинается с личного выбора. Поздравляю с Днем эколога и желаю новых побед во благо Самарской области", - отметил глава ведомства.