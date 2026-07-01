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Экология Общество

Минприроды завершило проектирование расчистки русла реки Крымзы в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области завершило разработку проектной документации по расчистке русла реки Крымзы в Сызрани. Проектом предусмотрена расчистка участка протяжённостью 10,9 км от избыточной растительности и донных отложений. Документация прошла все необходимые экспертизы и согласования, что позволяет перейти к планированию работ.

Необходимость проведения работ обусловлена многолетними изменениями гидрологического режима реки. С момента заполнения Саратовского водохранилища отдельные участки русла Крымзы оказались размыты под воздействием волн и ветра, тогда как на других, особенно в нижнем течении, началось активное накопление донных отложений. Снижение скорости течения и уменьшение гидравлического уклона привели к критическому заилению реки, образованию обширных отмелей и островков с камышовой растительностью. Это негативно сказывается как на экологическом состоянии бассейна, так и на визуальном облике водоема.

Для включения объекта в государственную программу "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области" администрация Сызрани активно работала на подготовительном этапе: специалисты готовили пакет документов и участвовали в обследованиях акватории.

"Река Крымза — неотъемлемая часть исторического ландшафта Сызрани. Многолетнее заиливание и зарастание русла нарушили естественный гидрологический режим. Расчистка объекта — часть нашей системной работы по экологическому восстановлению водных объектов региона. Наша задача — вернуть реке способность к самоочищению и восстановлению природных процессов. Расчистка запустит механизмы естественного оздоровления водной экосистемы", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Первый этап работ запланирован на 2027–2028 годы. Расчистка станет экологической основой для обновленной городской набережной, позволит восстановить пропускную способность русла и значительно улучшить санитарно-экологическое состояние водного объекта. Также в Сызрани продолжается расчистка русла реки Сызранки в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". До 2027 года расчистят почти 34 гектара акватории.

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