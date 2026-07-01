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Общество

В Самарской области взыскано почти 745 млн рублей алиментов за полгода

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы региона взыскали за 6 месяцев 2026 г. в пользу детей почти 745 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

С начала года сотрудники ведомства активно применяли меры воздействия к неплательщикам: в отношении 963 должников составили протоколы по статье о неуплате средств на содержание детей, а также возбудили 525 уголовных дел по тому же основанию.

Среди действенных инструментов влияния на должников остаются ограничения: на выезд за пределы России и на управление транспортными средствами. За первые шесть месяцев 2026 г. приставы вынесли 7,8 тысячи постановлений об ограничении выезда за границу и 3,6 тысячи о запрете управлять автомобилем или иным транспортным средством.

Благодаря комплексу принятых мер в течение первого полугодия должники перечислили своим детям более 558 млн рублей.

 

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