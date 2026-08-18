Продлен прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Блогеры благоустройства 2.0"

Прием заявок на II всероссийский конкурс медиаконтента о благоустройстве "Блогеры благоустройства 2.0" продлен до 15 сентября 2026 года включительно.
Конкурс проводится в два этапа:
- заочный этап — до 15 сентября 2026 года. Участники размещают свои работы и подают заявки в соответствии с требованиями положения о конкурсе;
- очный этап — в начале октября 2026 года в одном из лучших городов России.
Финалисты представят свои проекты, примут участие в мастер‑классах, дискуссиях и презентациях, а жюри определит победителей.
Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в четырех возрастных категориях: от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 36 лет и старше. К участию в конкурсе приглашаются как индивидуальные участники, так и авторские коллективы численностью не более 10 человек.
С подробной информацией о проведении и номинациях конкурса можно ознакомиться на сайте.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.