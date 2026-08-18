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ЖКХ и благоустройство Общество

Продлен прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Блогеры благоустройства 2.0"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием заявок на II всероссийский конкурс медиаконтента о благоустройстве "Блогеры благоустройства 2.0" продлен до 15 сентября 2026 года включительно.

Конкурс проводится в два этапа:

  • заочный этап — до 15 сентября 2026 года. Участники размещают свои работы и подают заявки в соответствии с требованиями положения о конкурсе;
  • очный этап — в начале октября 2026 года в одном из лучших городов России.

Финалисты представят свои проекты, примут участие в мастер‑классах, дискуссиях и презентациях, а жюри определит победителей.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в четырех возрастных категориях: от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 36 лет и старше. К участию в конкурсе приглашаются как индивидуальные участники, так и авторские коллективы численностью не более 10 человек.
С подробной информацией о проведении и номинациях конкурса можно ознакомиться на сайте.

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