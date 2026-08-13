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ЖКХ и благоустройство Общество

Осенью в Самарской области увеличат тарифы на газ

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области представил новые расценки на природный газ, реализуемый населению. Они начнут действовать с 1 октября 2026 года.

Фото: Юлия Зиганшина

Это повышение станет вторым за год. Первый раз тарифы индексировали в январе из-за увеличения НДС. Теперь, по словам представителей комитета, причиной изменения стоимость стали:

  • обращение ООО "Газпром межрегионгаз Самара";
  • пересмотр ФАС России регулируемых оптовых цен на газ для населения на 9,6%;
  • рост тарифов на услуги по транспортировке природного газа: для ОАО "Самарагаз" — на 7%, для ООО "Газпром газораспределение Самара", ООО "Средневолжская газовая компания", ОАО "Сызраньгаз" и ООО "Газпром трансгаз Казань" — на 11,6%;
  • рост платы за снабженческо-сбытовые услуги на 5,1%.

"В целях соблюдения среднего индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, рост розничной цены на газ, реализуемый населению Самарской области, составит 8,99% — 9,33%", — отметили представители комитета.

Для квартир, где есть только газовые плиты, платеж вырастет с 10,93 до 11,95 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 9,02 рубля за кубометр. С октября цена вырастет до 9,86 рубля.

Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Он вырастет с 8010 до 8 730 рублей.

С октября планируют увеличить и другие тарифы ЖКХ. Для большинства муниципалитетов предельный индекс установили на уровне 13,4%. Почитайте подробности.

Гид потребителя

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А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

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