Осенью в Самарской области увеличат тарифы на газ

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области представил новые расценки на природный газ, реализуемый населению. Они начнут действовать с 1 октября 2026 года.
Это повышение станет вторым за год. Первый раз тарифы индексировали в январе из-за увеличения НДС. Теперь, по словам представителей комитета, причиной изменения стоимость стали:
- обращение ООО "Газпром межрегионгаз Самара";
- пересмотр ФАС России регулируемых оптовых цен на газ для населения на 9,6%;
- рост тарифов на услуги по транспортировке природного газа: для ОАО "Самарагаз" — на 7%, для ООО "Газпром газораспределение Самара", ООО "Средневолжская газовая компания", ОАО "Сызраньгаз" и ООО "Газпром трансгаз Казань" — на 11,6%;
- рост платы за снабженческо-сбытовые услуги на 5,1%.
"В целях соблюдения среднего индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, рост розничной цены на газ, реализуемый населению Самарской области, составит 8,99% — 9,33%", — отметили представители комитета.
Для квартир, где есть только газовые плиты, платеж вырастет с 10,93 до 11,95 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.
Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 9,02 рубля за кубометр. С октября цена вырастет до 9,86 рубля.
Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Он вырастет с 8010 до 8 730 рублей.
С октября планируют увеличить и другие тарифы ЖКХ. Для большинства муниципалитетов предельный индекс установили на уровне 13,4%. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.