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Архитектура Культура

Историческую застройку Красной Глинки отказались защищать от сноса

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГИООКН Самарской области опубликовала приказ об отказе во включении ансамбля зданий поселка Красная Глинка в перечень выявленных памятников архитектуры. Основанием для этого стало заключение рабочей группы по установлению историко-культурной ценности объекта.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

В документе указано, что в состав рассматриваемого ансамбля входили ДК "Искра", дома № 13-23 в квартале 2, дома № 26-30 в квартале 3 и школа № 118, построенные в 1940–1950-е годы. Посмотрите их расположение на карте.

Ансамбль входил в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Однако, судя по всему, экспертиза не подтвердила исторической ценности зданий. Теперь их можно реконструировать без ограничений и даже сносить.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Кстати, планы на это есть. Участок, на котором расположены здания (заключением ДК "Искра" и школы), планируют отдать под комплексное развитие территорий.

Власти даже подготовили мастер-план. Он предусматривает строительство пяти 21-этажных домов-башен с детским садом на 100 мест на пересечении улицы Батайской и Крайнего переулка и еще семи 20-этажек с детсадом на 120 мест и двухэтажными паркингами на 400 мест вдоль Батайской.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

По соседству возведут торговый центр и еще один многоуровневый паркинг на 300 мест, а также обустроят наземные парковки на 465 мест и спортивную зону. Посмотрите все эскизы планируемого КРТ. 

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