16+
Жители старых домов на Красной Глинке определяют свое будущее

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На общем собрании собственников жилья двухэтажных домов обсуждали возможную реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ) в границах улиц Батайской, проезда Крайний и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов.

На встрече с собственниками были представители министерства градостроительной политики Самарской области, администрации г. о. Самара и руководство администрации Красноглинского района. Собрание прошло на территории градообразуюшего предприятия поселка Красная Глинка "Электрощит Самара".
Сейчас там расположены типовые двухэтажные кирпичные здания 50-х годов постройки. Вдоль улицы Батайской тянется сквер, а южная часть участка граничит с территорией ДК "Искра".

В начале декабря министерство градостроительной политики опубликовало проект приказа о реализации программы КРТ для развития поселка Красная Глинка.

Проект КРТ на Красной Глинке — первый, который начинает свою жизнь по обновленным правилам. Прежде, чем запускать комплексное развитие территорий — необходимо получить поддержку собственников жилья в домах, которые попадают под расселение. Главное решение о развитии принимают жители.

"От того, какое решение примут жители, зависит дальнейшая судьба проекта КРТ: как будут выглядеть его границы, перечень имущества, которое будет включено туда, предполагаемая социальная инфраструктура. Проект может быть кардинально переформатирован, либо, совсем может быть не реализован, если такое мнение выскажут жители", — отметил Вячеслав Рандаев, руководитель управления КРТ министерства градостроительной политики Самарской области.

На Красной Глинке в зону КРТ под возможное расселение попадают 16 домов. Причем сама площадка предполагает самый удобный способ переселения как для жителей, так и для инвестора. На участке есть территория, на которой реально начать строительство с жилого дома, а потом уже переселить в него жителей, попадающих под расселение.

Во время собрания у жителей поселка была возможность задать все вопросы, которые их беспокоят. Один из них — что будет с теми, кто живет в коммунальных квартирах или в квартирах по договору социального найма. Собственником в данном случае является муниципалитет.

Благодаря реализации проекта КРТ по мнению представителей городской администрации, у жителей коммуналок появляется преимущество: "Вместо комнаты предоставляется изолированная жилая квартира. И самое главное, граждане могут сразу попросить оформление этого жилья в собственность, это же касается и отдельных квартир", — отметила на встрече с жителями Маргарита Шерстнева, руководитель департамента управления имуществом администрации Самары.

Свое мнение по КРТ в поселке Красная Глинка собственники жилых помещений, попадающих в зону возможного расселения, могут высказать до 25 декабря. Сбор мнений идет через систему ГИС ЖКХ.

С 2021 года в Самаре запущены в 7 КРТ. Все они находятся в разной стадии реализации. По одному из них в границах улиц Гастелло, 8 –Радиальная уже получено разрешение на строительство и начались работы по возведению первого дома. Часть жильцов из домов, попадающих под расселение уже переехали в новые квартиры.

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

