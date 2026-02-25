"9 ЦАРЗ" просудил право собственности на 19 объектов на пр. Масленникова в Самаре

Саратовское АО "9 Центральный автомобильный ремонтный завод" добилось в суде признания права собственности на комплекс недвижимости своего филиала в Самаре на территории бывшего военного городка на пр. Масленникова. Арбитражный суд Самарской области 18 февраля удовлетворил иск компании.

Напомним, саратовский завод - структура Минобороны РФ - уже несколько лет находится в состоянии банкротства.

АО "9 центральный автомобильный ремонтный завод" создано путем преобразования одноименного федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны РФ (ФГУП "9 ЦАРЗ") в соответствии с указом президента РФ 2008 года. В состав имущественного комплекса акционерного общества было передано приватизированное имущество, в том числе земельный участок на пр. Масленникова, 4 площадью четыре гектара. На участке расположены склады и заводские корпуса, права на которые не были зарегистрированы.

По оценке 2020 г., стоимость этой недвижимости составляла 254,2 млн рублей. За эту сумму активы выставлялись на торги в 2020 г., но покупателя тогда не нашли.

Конкурсный управляющий "9 центральным автомобильным ремонтным заводом" в ноябре 2024 г. обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Министерству обороны РФ о признании права собственности на данные объекты.

В итоге суд встал на сторону АО и признал за ним право на 19 объектов общей площадью 25,5 тыс. кв. м. Среди них и административно-бытовой корпус площадью 13,4 тыс. кв. м.