"9 ЦАРЗ" просудил право собственности на 19 объектов на пр. Масленникова в Самаре

Саратовское АО "9 Центральный автомобильный ремонтный завод" добилось в суде признания права собственности на комплекс недвижимости своего филиала в Самаре на территории бывшего военного городка на пр. Масленникова. Арбитражный суд Самарской области 18 февраля удовлетворил иск компании.
Напомним, саратовский завод - структура Минобороны РФ - уже несколько лет находится в состоянии банкротства.
АО "9 центральный автомобильный ремонтный завод" создано путем преобразования одноименного федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны РФ (ФГУП "9 ЦАРЗ") в соответствии с указом президента РФ 2008 года. В состав имущественного комплекса акционерного общества было передано приватизированное имущество, в том числе земельный участок на пр. Масленникова, 4 площадью четыре гектара. На участке расположены склады и заводские корпуса, права на которые не были зарегистрированы.
По оценке 2020 г., стоимость этой недвижимости составляла 254,2 млн рублей. За эту сумму активы выставлялись на торги в 2020 г., но покупателя тогда не нашли.
Конкурсный управляющий "9 центральным автомобильным ремонтным заводом" в ноябре 2024 г. обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Министерству обороны РФ о признании права собственности на данные объекты.
В итоге суд встал на сторону АО и признал за ним право на 19 объектов общей площадью 25,5 тыс. кв. м. Среди них и административно-бытовой корпус площадью 13,4 тыс. кв. м.
Основное производство "9 центрального автомобильного ремонтного завода" дислоцировалось в Энгельсе. В рамках банкротства его продали на торгах ООО "Энгельсский металл" за 245 млн рублей. Сделка вызвала общественный резонанс. В СМИ появлялись заявления властей Саратовской области о намерении вернуть завод. Из письма бывшего директора полковника Александра Шинкаренко следует, что "9 ЦАРЗ" производил капитальный ремонт такой техники, как ГМ-569 и их модификаций, МТ-ЛБ, МТ-ЛБУ, шасси МАЗ-543, МАЗ-537, полуприцепов ЧМЗАП 9990, МАЗ-5247Г, БТР-80 и БТР-82. Кроме того, завод имел возможность освоить капремонт БМП-1, БМП-2 и другой техники.